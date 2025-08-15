Відео
Курсові коливання — що буде з вартістю долара і євро в Україні

Курсові коливання — що буде з вартістю долара і євро в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 18:15
Курс долара і євро в Україні — що буде з вартістю валюти найближчим часом
Валюта в руках. Фото: НБУ/Flickr

Динаміка курсів долара та євро в Україні формується багатьма чинниками. Перед купівлею валюти наші громадяни перевіряють, чи існує можливість певних геополітичних зрушень, здатних сколихнути ринок. Грошовій одиниці США мало що загрожує, натомість вартість євро падає/піднімається залежно від співвідношення у валютній парі з доларом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати від курсів долара та євро найближчим часом.

Що буде з курсом долара в Україні

Станом на 15 серпня 2025 року Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,45 грн/дол. Показники не перетинали нижню межу 41,08 грн/дол. з квітня, а верхню — 42 грн/дол. — з січня. Така стабільність пояснюється ефективною монетарною політикою регулятора, зокрема курсом керованої гнучкості.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що потенційних загроз для вартості американської валюти найближчим часом не передбачається. Попит залишається на низькому рівні (сезонний фактор), а пропозиція — висока (завдяки експорту сільськогосподарської продукції).

Курсові коливання — що буде з вартістю долара і євро в Україні - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ 

"З точки зору попиту і пропозиції нічого не може призвести до раптового дорожчання долара. Проте існує інший важливий фактор — результати перемовин Дональда Трампа з Путіним. Це той каталізатор, який здатен вплинути на валютний ринок і похитнути стабільність курсу в Україні", — констатував Плотніков.

На думку експерта, серпень — хороший час для купівлі валюти, бо з настанням осені курс може спіймати висхідний тренд. Враховуючи показник, закладений у державному бюджеті на 2025 рік, не варто сподіватися, що в наступному півріччі вартість долара так само перебуватиме нижче психологічного рівня 42 грн/дол.

Чого чекати від курсу євро

Європейська валюта укріпилася по відношенню до долара. Саме її зміцнення в парі провокує зростання курсу євро в Україні, оскільки Національний банк орієнтується на міжнародний ринок і вже наявний курс гривня-долар. У серпні 2025 року американська валюта коштує 1,17 дол./євро, через що офіційний курс в Україні зафіксувався на рівні 48,44 грн/євро.

Курсові коливання — що буде з вартістю долара і євро в Україні - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ 

Економічний експерт Данило Монін порадив нашим громадянам не чекати різкого здешевлення. В парі долар-євро наближення до паритету не прогнозується, хоча можлива короткострокова зміна тенденції. У разі невеликого зміцнення долара вартість євро може трохи впасти.

"Якщо євро знову почне зміцнюватися до долара, то Нацбанк продовжить тримати курс американської валюти нижче 42 грн. А вартість євро залишиться в діапазоні 48-49 грн", — зауважив фахівець.

Подібної думки притримується Олексій Плотніков. За його словами, в серпні євро не буде дешевшати з огляду на посилення економіки ЄС порівняно зі США. Водночас з осені можливі протилежні коливання, які відобразяться на показниках в українських обмінниках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть скористатися купюрами долара великих номіналів. В обігу залишилися банкноти 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, але вони здебільшого зосередженні в руках колекціонерів. Розплатитися ними не вийде.

Також ми писали, що українці можуть інвестувати 100 доларів в облігації внутрішньої державної позики. Максимальна дохідність гривневих ОВДП сягає майже 20%. Їх продають банки і брокери плюс покупка доступна в застосунку "Дія".

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
