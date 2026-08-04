Культовые игры со скидками до 90%: в Steam организовали "Фестиваль киберпанка"
На цифровой платформе Steam геймерам предложили большие скидки на игры. Пользователей пригласили присоединиться к тематическому фестивалю, посвященному киберпанку. Тайтлы, сюжет которых разворачивается в мире высокотехнологичных антиутопий, доступны украинцам гораздо дешевле.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.
Какие игры отдают со скидками в Steam
До 10 августа 2026 года в цифровом магазине продлится "Фестиваль киберпанка". Событие посвящено компьютерным играм в соответствующем жанре. Украинцы могут приобрести культовые тайтлы гораздо дешевле, поучаствовать в презентациях новинок, поиграть в демоверсии, посетить онлайн-встречи с разработчиками и т.д.
Выгода распространяется на проекты разных жанров: симуляторы выживания, приключенческие экшены, детективы, головоломки и пр. По состоянию на вторник, 4 августа, пользователи Steam могут получить такие видеоигры в мире киберпанка с выгодными скидками:
- RoboCop: Rogue City — 82 грн вместо 820 грн (-90%);
- Watch Dogs: Legion — 137 грн вместо 915 грн (-85%);
- X4: Foundations — 185 грн вместо 925 грн (-80%);
- Ghostrunner — 158 грн вместо 635 грн (-75%);
- The Ascent — 158 грн вместо 635 грн (-75%);
- Cyberpunk 2077 — 419 грн вместо 1 399 грн (-70%);
- Cloudpunk — 122 грн вместо 349 грн (-65%);
- Bomb Rush Cyberfunk — 296 грн вместо 740 грн (-60%);
- Shadows of Doubt — 206 грн вместо 515 грн (-60%);
- BlazBlue Entropy Effect — 249 грн вместо 415 грн (-40%).
Культовые игры в мире киберпанка
Первой на ум приходит компьютерная игра в открытом мире, разработанная польской студией CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Сюжет погружает игроков в футуристическую среду, в которой нормально модифицировать собственные тела кибернетическими устройствами.
Главному герою нужно выжить в вихре противостояния мегакорпораций, уличных банд и подпольных организаций. Еще один легендарный проект, увидевший свет в далеком 2000 году, называется Deus Ex. Игра сочетает жанры шутера от первого лица и RPG в мире киберпанка.
Уже традиционно механизм развития персонажа связан с нанотехнологическими имплантами, которые нужно вживлять в тело. Тайтл имеет множество поклонников во всем мире, любящих Deus Ex за глубокий сюжет и разнообразный геймплей.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит последняя версия игры The Sims в августе 2026 года. Четвертая часть легендарного симулятора вышла в 2014 году. Базовая версия бесплатна, но за все дополнения и коллекции контента необходимо платить несколько сотен гривен.
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