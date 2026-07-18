Кто из украинцев должен заменить паспорт-книжечку на ID-карту: 5 категорий
Украинцы пользуются паспортами разного формата. Кто-то носит паспорт-книжечку образца 1994 года, а кому-то давно выдали ID-карту. Закон не определяет конкретной даты утраты силы бумажных документов, однако существуют случаи, когда замена паспорта-книжечки на ID-карту является обязательной.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Кто должен оформить ID-карту
Украинцы могут по желанию обменять паспорт-книжку образца 1994 года на пластиковую карту. Бумажные документы, согласно украинскому законодательству, считаются действительными бессрочно. Однако можно выделить несколько случаев, когда замена на ID-карту является обязательной:
- прошло 30 дней после дня рождения, когда человеку исполнилось 25 или 45 лет, и возникла необходимость вклеить новую фотографию в паспорт;
- изменились личные данные владельца, например, фамилия;
- документ стал непригодным из-за повреждения;
- паспорт был утерян или потерян;
- в персональных данных обнаружены ошибки.
В то же время постановление Кабинета Министров № 1202 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения" предусматривает продление срока вклеивания фотографий в паспорт-книжку до конца военного положения и еще в течение 30 календарных дней после его отмены.
Какой штраф за просроченный паспорт
Финансовая ответственность установлена статьей 197 Кодекса об административных правонарушениях. Украинцы с недействительным паспортом при первом выявлении отделаются предупреждением, а затем обязаны уплатить штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 до 51 грн.
Оформить ID-карту или заменить паспорт старого образца очень просто. Необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг по месту жительства, подразделение Государственной миграционной службы или сервисный центр ГП "Документ". Первая выдача пластикового документа осуществляется бесплатно.
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