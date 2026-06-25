Крыша и пристройка в 2026 году: украинка сообщила о расходах на старый дом

Расходы на ремонт дома. Фото: кадр с видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Покупая старый частный дом в сельской местности, следует быть готовым к большим затратам на ремонт. Украинка рассказала в социальной сети, сколько пришлось заплатить мастерам за строительство крыши и пристройки. Старый дом нуждался в обновлении как внутри, так и снаружи.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пользовательницы соцсети Instagram.

Сколько стоила крыша и пристройка

Девушка Елена с семьей приобрели старый дом в деревне после того, как их жилье в Гуляйполе разрушили россияне. Для комфортного проживания пришлось начать реставрацию: новые владельцы решили заменить крышу и построить функциональную пристройку.

Вальмовая крыша (имеет четыре склона) на 156 квадратных метров требовала таких затрат:

дерево — 132 800 грн;

кровельная мембрана — 7 100 грн;

металлочерепица, снегодержатели, шурупы — 117 000 грн;

работа подрядчиков — 155 400 грн;

металлические крепи, арматура, цемент — 1 966 грн.

Общие расходы на крышу составили 414266 грн. Пристройка обошлась немного дешевле: арматура — 20 000 грн, бетон и доставка — 65 600 грн, песок — 6 300 грн, щебень — 7 000 грн, газоблок — 80 700 грн, фундамент и опалубка — 69 200 грн, кладка газоблока — и 8 300 грн.

"Итого за пристройку — 336 100 грн. И на этом наш бюджет почти закончился. А заехать в дом нужно до осени", — рассказала Елена.

Она отметила, что не учла расходы на двери и окна для пристройки. Плюс внутренний ремонт дома обойдется в значительную сумму. Так что остальное владельцы дома решили делать самостоятельно, дабы максимально сэкономить деньги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит вырыть скважину на воду для частного дома. Украинская семья поделилась своим опытом и назвала расходы. В 2026 году материалы плюс услуги подрядчиков обошлись в 68 500 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит утеплить потолок в доме. Владелец недвижимости площадью 90 квадратных метров поделилась информацией о своих расходах. Она заплатила 90 400 грн, однако могла сэкономить несколько тысяч на материалах.