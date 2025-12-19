Видео
Главная Экономика Крайние даты для ФЛП в 2025 — когда последний день уплаты налогов

Крайние даты для ФЛП в 2025 — когда последний день уплаты налогов

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 13:12
Налоги для ФЛП в декабре 2025 — когда крайняя дата и сколько нужно заплатить
Девушка с калькулятором и документами. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны вовремя пополнять государственный бюджет, поскольку уклонение от налогов — умышленное или случайное — грозит большими штрафами. Осталось всего несколько дней в декабре 2025 года на закрытие финансовых обязательств.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Крайние даты для ФЛП в декабре

Предприниматели 1 и 2 группы на упрощенной системе уплачивают авансовые взносы ежемесячно до 20 числа. Получается, что последний день пополнения госбюджета — суббота, 20 декабря. Однако учитывая выходной, рекомендуется завершить все дела до вечера пятницы. Суммы для уплаты находятся на таком уровне:

  • единый налог для ФЛП 1 группы — 302,80 грн;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 600 грн;
  • военный сбор за декабрь — 800 грн.

При этом деньги могут не платить ФЛП-военнослужащие, а также представители бизнеса, зарегистрированные на временно оккупированных территориях и в зонах ведения боевых действий. Еще одна крайняя дата — 22 декабря — предусмотрена для подачи в контролирующий орган таких документов:

  • налогового расчета с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за ноябрь (для ФЛП с наемными работниками);
  • налогового расчета с Приложением 4ДФ за ноябрь (для ФЛП, делающих выплаты физическим лицам);
  • заявления о применении упрощенной системы налогообложения (для ФЛП, которые хотят отказаться от единого налога с 1 января 2026 года).

Что касается представителей 3 группы, то для них крайние даты наступят в январе (единый социальный взнос за четвертый квартал) и феврале 2026 года (годовая декларация, военный сбор, единый налог).

Суммы налогов в 2026 году

С 1 января в Украине повысится минимальная зарплата и прожиточный минимума, согласно Государственному бюджету на 2026 год. Эти показатели прямо влияют на расчет налоговой нагрузки. Другими словами, некоторым предпринимателям придется тратить больше на покрытие финансовых обязательств.

Например, ФЛП 1 группы ежемесячно будут платить 332,8 грн вместо 302,8 грн единого налога, а ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн вместо 1 600 грн. Военный сбор для представителей обеих групп упрощенной системы вырастет до 864,7 грн/мес. вместо 800 грн.

Минимальный размер единого социального взноса для всех физических лиц-предпринимателей составит 1 902,34 грн/мес. вместо 1 760 грн. А годовые лимиты дохода с 1 января вырастут в диапазоне 108 049-755 049 грн для ФЛП 1-3 групп.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ветераны в Украине имеют налоговые льготы, в частности освобождение от уплаты судебного сбора и земельного налога в пределах установленных норм. Эти гарантии останутся в силе с января 2026 года.

Также мы писали, что в Украине может появиться новый налог — на восстановление. Средства пойдут на наполнение бюджета специального Фонда, созданного для отстройки государства после полномасштабной войны.

ФЛП налоги Налоговая служба штрафы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
