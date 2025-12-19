Відео
Крайні дати для ФОП у грудні — коли останній день сплати податків

Крайні дати для ФОП у грудні — коли останній день сплати податків

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:12
Податки для ФОП у грудні 2025 — коли крайня дата і скільки потрібно заплатити
Дівчина з калькулятором і документами. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно поповнювати державний бюджет, оскільки ухилення від податків — навмисне або випадкове — загрожує великими штрафами. Залишилося всього кілька днів у грудні 2025 року на закриття фінансових зобов’язань.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Крайні дати для ФОП у грудні

Підприємці 1 та 2 групи на спрощеній системі сплачують авансові внески щомісяця до 20 числа. Тому виходить, що останній день поповнення держбюджету — субота, 20 грудня. Однак враховуючи вихідний, рекомендується завершити всі справи до вечора п’ятниці. Суми для сплати перебувають на такому рівні:

  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 302,80 грн;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 600 грн;
  • військовий збір за грудень — 800 грн.

Водночас кошти можуть не сплачувати ФОПи-військовослужбовці, а також представники бізнесу, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях і в зонах ведення бойових дій. Ще одна крайня дата — 22 грудня — передбачена для подання в контролюючий орган таких документів:

  • податкового розрахунку з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за листопад (для ФОП із найманими працівниками);
  • податкового розрахунку з Додатком 4ДФ за листопад (для ФОП, які роблять виплати фізичним особам);
  • заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (для ФОП, які хочуть відмовитися від єдиного податку з 1 січня 2026 року).

Що стосується представників 3 групи, то для них крайні дати настануть у січні (єдиний соціальний внесок за четвертий квартал) і лютому 2026 року (річна декларація, військовий збір, єдиний податок).

Суми податків у 2026 році

З 1 січня в Україні підвищиться мінімальна зарплата і прожитковий мінімуму, згідно з Державним бюджетом на 2026 рік. Ці показники прямо впливають на розрахунок податкового навантаження. Іншими словами, деяким підприємцям доведеться витрачати більше на покриття фінансових зобов’язань.

Наприклад, ФОП 1 групи щомісяця будуть платити 332,8 грн замість 302,8 грн єдиного податку, а ФОП 2 групи — 1 729,4 грн замість 1 600 грн. Військовий збір для представників обох груп спрощеної системи виросте до 864,7 грн/міс. замість 800 грн.

Мінімальний розмір єдиного соціального внеску для всіх фізичних осіб-підприємців становитиме 1 902,34 грн/міс. замість 1 760 грн. А річні ліміти доходу з 1 січня виростуть в діапазоні 108 049-755 049 грн для ФОП 1-3 груп.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ветерани в Україні мають податкові пільги, зокрема звільнення від сплати судового збору та земельного податку в межах установлених норм. Ці гарантії залишаться чинними з січня 2026 року.

Також ми писали, що в Україні може з’явитися новий податок — на відбудову. Кошти підуть на наповнення бюджету спеціального Фонду, створеного для відновлення держави після повномасштабної війни.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
