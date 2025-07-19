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Концерт Imagine Dragons в Европе — какая цена билетов летом 2025

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 12:12
Imagine Dragons в Европе — сколько стоят билеты и где будут концерты в 2025 году
Фронтмен Imagine Dragons. Фото: imaginedragons/Instagram

Известная американская группа Imagine Dragons летом 2025 года отправилась в мировое турне. Команда появится на сцене в Польше, Германии, Франции, Великобритании и других странах. Учитывая численность украинцев в Европе и популярность группы, которая публично осудила российскую агрессию, не помешает узнать, сколько стоят билеты на концерт Imagine Dragons.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько удастся побывать на концерте любимой группы.

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Стоимость билетов на Imagine Dragons

Как раз 19 июля 2025 года запланирован концерт в Польше — на Национальном стадионе в Варшаве имени Казимежа Гурского. Большинство билетов давно раскупили, но даже в день выступления оставалась возможность "ухватить" хорошее место. Цены начинались от 8 000 грн и доходили почти до 13 000 грн. За место возле сцены нужно отдать 9 400 грн.

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Стоимость билетов на концерт в Варшаве. Фото: скриншот

Чуть дешевле стоят билеты на концерт в Германии, который состоится 21 июля на футбольном стадионе в городе Франкфурт-на-Майне. За вид с последних рядов придется заплатить около 5 700 грн. Билет в фан-зону обойдется в более 11 000 грн. Дороже всего по состоянию на 19 июля стоили места почти напротив сцены — 14 300 грн.

Концерт Imagine Dragons в Европе — какая цена билетов летом 2025 - фото 2
Стоимость билетов на концерт в Германии. Фото: скриншот

Выступление во Франции запланировано на 23 июля (футбольный стадион "Пьер Моруа" в городе Вильнев-д'Аск). Цены начинаются от 5 700 грн в последних рядах. Максимальная стоимость билетов из доступных — почти 22 000 грн за сидячие места с правой стороны от сцены. Вход в фан-зону стоит 13 000-14 000 грн в зависимости от сектора.

В Великобритании группа даст два концерта — 25 и 26 июля. Они состоятся на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Минимальная цена за билет составляет 7 000 грн (самое длинное расстояние от сцены), максимальная — около 20 000 грн. После выступления группа возьмет перерыв на месяц, а с конца августа 2025 года отправится в турне по странам Южной Америки.

Концерт Imagine Dragons в Европе — какая цена билетов летом 2025 - фото 3
Турне Imagine Dragons осенью 2025 года. Фото: imaginedragons/Instagram

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам для выезда за границу понадобится виза, поскольку могут не выпустить даже в соседнюю Польшу. Это касается граждан, которые путешествуют с туристическими целями, но потратили весь период безвизового пребывания в зоне Шенгена.

Также мы писали, что билеты на поезда в Польшу от Укрзализныци быстро раскупают из-за большого спроса. Необходимо "ловить" их сразу с 09:00 за 20 дней до поездки. Купить билеты можно в приложении, на сайте или в кассах, но некоторые рейсы доступны только онлайн.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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