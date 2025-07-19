Imagine Dragons у Європі — скільки коштують квитки і де будуть концерти у 2025 році

Фронтмен Imagine Dragons. Фото: imaginedragons/Instagram

Відомий американський гурт Imagine Dragons влітку 2025 року вирушив у світове турне. Команда з’явиться на сцені в Польщі, Німеччині, Франції, Великій Британії та інших країнах. Враховуючи чисельність українців у Європі та популярність гурту, який публічно засудив російську агресію, не завадить дізнатися, скільки коштують квитки на концерт Imagine Dragons.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки вдасться побувати на концерті улюбленого гурту.

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Вартість квитків на Imagine Dragons

Якраз 19 липня 2025 року запланований концерт у Польщі — на Національному стадіоні у Варшаві імені Казімежа Гурського. Більшість квитків давно розкупили, але навіть в день виступу залишалася можливість "вхопити" хороше місце. Ціни починалися від 8 000 грн і доходили майже до 13 000 грн. За місце біля сцени потрібно віддати 9 400 грн.

Вартість квитків на концерт у Варшаві. Фото: скриншот

Трохи дешевше коштують квитки на концерт у Німеччині, який відбудеться 21 липня на футбольному стадіоні в місті Франкфурт-на-Майні. За вид з останніх рядів доведеться заплатити близько 5 700 грн. Квиток у фан-зону обійдеться в понад 11 000 грн. Найдорожче станом на 19 липня коштували місця майже навпроти сцени — 14 300 грн.

Вартість квитків на концерт у Німеччині. Фото: скриншот

Виступ у Франції запланований на 23 липня (футбольний стадіон "П'єр Моруа" в місті Вільнев-д'Аск). Ціни починаються від 5 700 грн в останніх рядах. Максимальна вартість квитків із доступних — майже 22 000 грн за сидячі місця з правого боку від сцени. Вхід у фан-зону коштує 13 000-14 000 грн залежно від сектору.

У Великій Британії гурт дасть два концерти — 25 і 26 липня. Вони відбудуться на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні. Мінімальна ціна за квиток становить 7 000 грн (найдовша відстань від сцени), максимальна — близько 20 000 грн. Після виступу гурт візьме перерву на місяць, а з кінця серпня 2025 року вирушить в турне країнами Південної Америки.

Турне Imagine Dragons восени 2025 року. Фото: imaginedragons/Instagram

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям для виїзду за кордон знадобиться віза, оскільки можуть не випустити навіть до сусідньої Польщі. Це стосується громадян, які подорожують з туристичними цілями, але витратили весь період безвізового перебування в зоні Шенгену.

Також ми писали, що квитки на потяги до Польщі від Укрзалізниці швидко розкуповують через великий попит. Необхідно "ловити" їх одразу з 09:00 за 20 днів до поїздки. Купити квитки можна в застосунку, на сайті або в касах, але деякі рейси доступні лише онлайн.