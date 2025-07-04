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Конфискация имущества россиян — что еще смогут забирать

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:10
Конфискация имущества россиян — в Раде зарегистрировали новый законопроект
Молоток судьи. Фото: Freepik

Украинское законодательство позволяет принудительное изъятие в пользу государства некоторого имущества, которое принадлежит резидентам России. Теперь этот перечень хотят расширить. Соответствующий законопроект, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, зарегистрировали в Верховной Раде.

Новини.LIVE рассказывают о деталях нового законопроекта.

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Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" зарегистрировали в ВР 3 июля 2025 года под №13442.

Какое имущество предлагают конфисковать

В пояснительной записке говорится, что Кабинет министров Украины по результатам рассмотрения обращений АО "Укразализныця" принял решение о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов, а именно 1 592 различных видов вагонов, принадлежащих резидентам России.

Отмечается, что в условиях военного положения Укрзализныця как национальный оператор железнодорожного транспорта общего пользования играет критически важную роль в обеспечении обороноспособности Украины и функционировании отраслей национальной экономики.

В частности, обеспечивая выполнение мобилизационных задач, определенных Кабмином, Укрзализныця выполняет грузовые, а также пассажирские перевозки, в том числе:

  • эвакуационные;
  • дипломатические;
  • гуманитарные;
  • военно-медицинские и тому подобное.

Поэтому с целью недопущения контроля страны-агрессора за железнодорожными вагонами в условиях отпора вооруженной агрессии РФ существует потребность принудительного изъятия 1 592 различных видов вагонов в пользу Украины.

Если законопроект будет принят Верховной Радой, он вступит в силу со дня опубликования.

Ранее мы писали, что Укрзализныця получила новые вагоны.

Также узнавайте, какие бесплатные услуги можно получить в поездах УЗ.

Укрзализныця россияне конфискация имущество Россия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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