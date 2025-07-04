Конфискация имущества россиян — в Раде зарегистрировали новый законопроект

Конфискация имущества россиян — что еще смогут забирать
Украинское законодательство позволяет принудительное изъятие в пользу государства некоторого имущества, которое принадлежит резидентам России. Теперь этот перечень хотят расширить. Соответствующий законопроект, инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, зарегистрировали в Верховной Раде.
Новини.LIVE рассказывают о деталях нового законопроекта.
Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июля 2025 года "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" зарегистрировали в ВР 3 июля 2025 года под №13442.
Какое имущество предлагают конфисковать
В пояснительной записке говорится, что Кабинет министров Украины по результатам рассмотрения обращений АО "Укразализныця" принял решение о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов, а именно 1 592 различных видов вагонов, принадлежащих резидентам России.
Отмечается, что в условиях военного положения Укрзализныця как национальный оператор железнодорожного транспорта общего пользования играет критически важную роль в обеспечении обороноспособности Украины и функционировании отраслей национальной экономики.
В частности, обеспечивая выполнение мобилизационных задач, определенных Кабмином, Укрзализныця выполняет грузовые, а также пассажирские перевозки, в том числе:
- эвакуационные;
- дипломатические;
- гуманитарные;
- военно-медицинские и тому подобное.
Поэтому с целью недопущения контроля страны-агрессора за железнодорожными вагонами в условиях отпора вооруженной агрессии РФ существует потребность принудительного изъятия 1 592 различных видов вагонов в пользу Украины.
Если законопроект будет принят Верховной Радой, он вступит в силу со дня опубликования.
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