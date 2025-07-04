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Головна Економіка Конфіскація майна росіян — що ще зможуть забирати

Конфіскація майна росіян — що ще зможуть забирати

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:10
Конфіскація майна росіян — у Раді зареєстрували новий законопроєкт
Молоток судді. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє примусове вилучення на користь держави деякого майна, яке належить резидентам Росії. Тепер цей перелік хочуть розширити. Відповідний законопроєкт, ініціатором якого є президент України Володимир Зеленський,  зареєстрували у Верховній Раді.

Новини.LIVE розповідають про деталі нового законопроєкту.

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Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 липня 2025 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" зареєстрували у ВР 3 липня 2025 року під №13442

Яке майно пропонують конфіскувати

У пояснювальній записці йдеться, що Кабінет міністрів України за результатами розгляду звернень АТ "Укразалізниця" прийняв рішення щодо примусового вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів, а саме 1 592 різних видів вагонів, які належать резидентам Росії.

Зазначається, що в умовах воєнного стану Укрзалізниця як національний оператор залізничного транспорту загального користування відіграє критично важливу роль у забезпеченні обороноздатності України та функціонуванні галузей національної економіки.

Зокрема, забезпечуючи виконання мобілізаційних завдань, визначених Кабміном, Укрзалізниця виконує вантажні, а також пасажирські перевезення, в тому числі:

  • евакуаційні;
  • дипломатичні;
  • гуманітарні;
  • військово-медичні тощо.

Тож з метою недопущення контролю країни-агресора за залізничними вагонами в умовах відсічі збройної агресії РФ існує потреба примусового вилучення 1 592 різних видів вагонів на користь України.

Якщо законопроєкт буде прийнятий Верховною Радою, він набере чинності з дня опублікування.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала нові вагони

Також дізнавайтеся, які безоплатні послуги можна отримати в поїздах УЗ. 

Укрзалізниця росіяни конфіскація майно Росія
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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