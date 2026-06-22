Конфискация имущества на границе: кто может им распоряжаться и как именно

Конфискация имущества на границе. Фото: ГПСУ/Facebook, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Вследствие нарушения законодательства украинцам нередко приходится мириться с конфискацией валюты, имущества или товаров на границе. Однако мало кто знает, какая судьба ждет изъятые вещи. Не помешает узнать, кто может распоряжаться конфискатом и продают ли его.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Что делают с конфискованным имуществом

Решение о конфискации принимает контролирующий орган, ссылаясь на законодательные нормы. Обычно это происходит вследствие нарушения украинцами правил пересечения государственной границы и перемещения через нее товаров. Однако окончательное заключение по делу утверждает суд.

"После вступления в законную силу решения суда о конфискации товаров или транспортных средств в пользу государства таможня не осуществляет их реализацию или дальнейшее распоряжение", — отметили в ГТС.

Изъятое имущество передают органам исполнительной службы, которые занимаются дальнейшей реализацией. В частности товары могут продать через электронные торги или по фиксированной цене в случаях, предусмотренных законодательством. Организатором торгов выступает ГП "СЕТАМ".

Что делают с имуществом, которое не удалось продать

Конфискованные вещи не всегда удается реализовать. Тогда орган государственной исполнительной службы, в зависимости от вида имущества и требований закона, может принять решение о:

его бесплатной передаче конкретным получателям;

утилизации;

передачи на переработку;

уничтожении.

Сначала создается специальная комиссия, в состав которой входят представители таможни, а затем принимается решение о распоряжении имуществом. При этом контролирующий орган не занимается продажей конфиската через торговые точки или интернет-магазины.

"Таможенные органы не имеют отношения к деятельности заведений, в названиях которых используется слово "конфискат" или подобные термины. Это коммерческое решение субъектов хозяйствования", — констатировали в ГТС.

Контролирующий орган имеет полномочия изымать у граждан незадекларированные вещи, предметы контрабанды, транспортные средства с оборудованными тайниками, подделки, запрещенные к перемещению товары, валюту и банковские металлы на сумму свыше 10 000 евро (если наличные не были задекларированы).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут не пропустить на польской границе. Девушке запретили въезд из-за отсутствия подтверждения на проживание в Праге. Она планировала погостить два дня у брата, после чего сесть на самолет в Италию.

Также Новини.LIVE рассказывали о товарной амнистии для предпринимателей в Украине. Если у ФЛП нет первичных документов на продукцию, он может самостоятельно составить учет товарных остатков. Это считается легальным способом избежать штрафов от налоговой службы.