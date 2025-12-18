Видео
Главная Экономика Кому не нужно предъявлять деньги на границе с Польшей — перечень

Кому не нужно предъявлять деньги на границе с Польшей — перечень

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:20
Деньги на польской границе — кому не надо предъявлять минимальную сумму наличных
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Нередко иностранцам приходится подтверждать собственную платежеспособность на границе чужого государства. Въезд в Польшу для украинцев могут ограничить при отсутствии финансовых средств к существованию. Иными словами, если человек не будет иметь денег, которых хватит на все время запланированного пребывания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому не придется подтверждать свое финансовое состояние на границе с Польшей в 2026 году.

Кто может не показывать наличные на границе

Согласно местному законодательству, иностранцы должны доказать, что имеют достаточно средств в кошельке на проживание в Польше. Для этого была установлена минимальная сумма наличных, которую необходимо показать пограничникам. Так человек подтверждает свое финансовое состояние.

На кого не распространяется это обязательство, рассказали на правительственном портале Республики Польша. Оказывается, не каждый гражданин должен предъявлять достаточную сумму или доказывать возможность доступа к деньгам. Исключения действуют для:

  • лиц, за которых расходы на пребывание покрывают польские государственные органы или общественные учреждения;
  • владельцев визы для репатриации;
  • владельцев рабочей визы;
  • лиц со статусом временной защиты;
  • владельцев национальной визы (D), выданной с целью воссоединения семьи;
  • лиц с картой побыту.

Также право не подтверждать платежеспособность распространяется на иностранцев, пересекающих границу с целью благотворительной помощи или для участия в спасательной операции.

Сколько денег надо иметь на границе

Украинцы, не входящие в вышеуказанные категории, должны предъявлять на границе минимальную сумму наличных. Это определено постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года относительно финансовых ресурсов, необходимых для иностранца, который въезжает на территорию Республики Польша. Нижняя граница составляет:

  • 300 злотых для поездки продолжительностью до 4 дней включительно;
  • 75 злотых на каждый день запланированного пребывания, если продолжительность путешествия — более 4 дней.

Не обязательного иметь злотые, допускается предъявление наличных средств в иностранной валюте. Однако сумма должна быть эквивалентной. Также требуется наличие обратного билета или финансов в размере, равном стоимости проездного документа. Для украинцев минимальная сумма — 200 злотых.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты украинцев в Польше могут вырасти с наступлением 2026 года. Прогнозируется конкуренция среди работодателей за сотрудников в области логистики, производства, сферы обслуживания и пр.

Также мы писали, что в декабре 2025 года рождественская продуктовая корзина в Польше подорожала почти на 10%. Самые выгодные закупки зафиксировали в супермаркетах Auchan, самые дорогие — в Polomarket и Carrefour.

