Україна
Кому не треба пред'являти гроші на кордоні з Польщею — перелік

Кому не треба пред’являти гроші на кордоні з Польщею — перелік

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:20
Гроші на польському кордоні — кому не треба пред’являти мінімальну суму готівки
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Нерідко іноземцям доводиться підтверджувати власну платоспроможність на кордоні чужої держави. В’їзд у Польщу для українців можуть обмежити за відсутності фінансових засобів для існування. Іншими словами, якщо людина не матиме коштів, яких вистачить на весь час запланованого перебування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому не доведеться підтверджувати свій фінансовий стан на кордоні з Польщею у 2026 році.

Хто може не показувати готівку на кордоні

Згідно з місцевим законодавством, іноземці повинні довести, що мають достатньо коштів у гаманці на проживання в Польщі. Для цього була встановлена мінімальна сума готівки, яку необхідно показати прикордонникам. Так людина підтверджує свій фінансовий стан.

На кого не поширюється це зобов’язання, розповіли на урядовому порталі Республіки Польща. Виявляється, не кожен громадянин повинен пред'являти достатню суму чи доводити можливість доступу до коштів. Винятки діють для:

  • осіб, за яких витрати на перебування покривають польські державні органи чи громадські установи;
  • власників візи для репатріації;
  • власників робочої візи;
  • осіб зі статусом тимчасового захисту;
  • власників національної візи (D), виданої з метою возз'єднання сім'ї;
  • осіб із картою побиту.

Також право не підтверджувати платоспроможність поширюється на іноземців, які перетинають кордон з метою благодійної допомоги чи для участі в рятувальній операції.

Скільки грошей треба мати на кордоні

Українці, які не входять у вищевказані категорії, повинні пред’являти на кордоні мінімальну суму готівки. Це визначено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року щодо фінансових ресурсів, необхідних для іноземця, який в'їжджає на територію Республіки Польща. Нижня межа становить:

  • 300 злотих для поїздки тривалістю до 4 днів включно;
  • 75 злотих на кожен день запланованого перебування, якщо тривалість подорожі — понад 4 дні.

Не обов’язкового мати саме злоті, допускається пред’явлення готівкових коштів в іноземній валюті. Однак сума повинна бути еквівалентною. Також вимагається наявність зворотного квитка чи фінансів у розмірі, що дорівнює вартості проїзного документа. Для українців мінімальна сума — 200 злотих.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати українців у Польщі можуть зрости з настанням 2026 року. Прогнозується конкуренція серед роботодавців за працівників у галузях логістики, виробництва, сфери обслуговування тощо.

Також ми писали, що у грудні 2025 року різдвяний продуктовий кошик у Польщі подорожчав майже на 10%. Найвигідніші закупівлі зафіксували в супермаркетах Auchan, найдорожчі — в Polomarket і Carrefour.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
