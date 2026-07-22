В Польше планируют платить деньги за экономию электроэнергии: кто будет иметь право на компенсацию

Компенсация за экономию электроэнергии в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство Польши рассматривает предложение, предусматривающее выплату финансовых компенсаций за экономию электроэнергии. Проект постановления передан в Центр правительственного законодательства. Документ определяет порядок введения ограничений на продажу твердого топлива, а также правила поставки и использования электрической и тепловой энергии.

О том, кому предлагают платить деньги за экономию электроэнергии в Польше, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Кто сможет получать деньги за экономию электроэнергии в Польше

Главное предлагаемое изменение — предприятия, которые добровольно будут сокращать потребление электроэнергии в периоды пиковой нагрузки на энергосистему, смогут получать деньги от государства.

Министерство энергетики намерено изменить действующую систему, по которой предприятия за несоблюдение установленных лимитов могли получить штраф. Теперь же планируется ввести финансовое поощрение для тех, кто будет способствовать стабилизации работы энергосети.

Речь идет о так называемых уровнях ограничения мощности — специальных мерах, которые применяются, когда электросистема работает на пределе возможностей и необходимо временно сократить потребление.

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Почему за экономию электроэнергии в Польше предлагают платить деньги

В министерстве объясняют, что необходимость в таком механизме возникла после ситуаций, когда энергосистема испытывала значительную нагрузку. В частности, в августе 2015 года из-за сильной жары и резкого роста потребления электроэнергии пришлось вводить ограничения, чтобы избежать аварий и масштабных перебоев.

Авторы проекта считают, что одних штрафов недостаточно для эффективного управления потреблением в сложные периоды. По их мнению, дополнительные выплаты могут мотивировать предприятия быстрее реагировать на потребности энергосистемы и помогать избегать кризисных ситуаций.

Кто не сможет получить компенсацию

Получить компенсацию смогут не все потребители. Программа будет касаться только тех предприятий, для которых официально установлены ограничения по мощности и которые должны сокращать потребление электроэнергии в соответствии с утвержденными планами. В эту категорию входят компании с договорной мощностью от 300 кВт.

Также выплаты не будут получать предприятия, которые уже пользуются другими программами компенсации за сокращение потребления энергии.

Сколько именно будут платить компаниям, пока не определено. Размер компенсации будет зависеть от того, насколько предприятие фактически сократит потребление электроэнергии. В настоящее время документ еще прорабатывается Советом министров.

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