В Польщі планують платити гроші за економію електрики: хто матиме право на компенсацію

Компенсація за економію електрики в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Уряд Польщі розглядає пропозицію, яка передбачає виплату фінансових компенсацій за економію електроенергії. Проєкт постанови передали до Центру урядового законодавства. Документ визначає, як працюватимуть обмеження на продаж твердого палива, а також правила постачання й використання електричної та теплової енергії.

Про те, кому пропонують платити гроші за економію електроенергії в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Хто зможе отримувати гроші за економію електроенергії в Польщі

Головна запропонована зміна — підприємства, які добровільно зменшуватимуть споживання електроенергії під час періодів навантаження на енергосистему, зможуть отримувати гроші від держави.

Міністерство енергетики має на меті змінити чинну систему, за якою підприємства за недотримання встановлених лімітів могли отримати штраф. Тепер же планують запровадити фінансове заохочення для тих, хто допомагатиме стабілізувати роботу енергомережі.

Йдеться про так звані рівні обмеження потужності — спеціальні заходи, які застосовують, коли електросистема працює на межі можливостей і потрібно тимчасово зменшити споживання.

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У міністерстві пояснюють, що потреба в такому механізмі виникла після ситуацій, коли енергосистема зазнавала значного навантаження. Зокрема, у серпні 2015 року через сильну спеку та різке зростання споживання електроенергії довелося вводити обмеження, щоб уникнути аварій і масштабних перебоїв.

Автори проєкту вважають, що лише штрафів недостатньо для ефективного управління споживанням у складні періоди. На їхню думку, додаткові виплати можуть мотивувати підприємства швидше реагувати на потреби енергосистеми та допомагати уникати кризових ситуацій.

Хто не зможе отримати компенсацію

Отримати компенсацію зможуть не всі споживачі. Програма стосуватиметься лише підприємств, для яких офіційно встановлені обмеження потужності та які повинні скорочувати використання електроенергії за затвердженими планами. До цієї категорії входять компанії з договірною потужністю від 300 кВт.

Також виплати не отримуватимуть підприємства, які вже користуються іншими програмами компенсації за зменшення споживання енергії.

Скільки саме платитимуть компаніям, поки що не визначили. Розмір компенсації залежатиме від того, наскільки підприємство фактично скоротить використання електроенергії. Наразі документ ще опрацьовується Радою Міністрів.

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