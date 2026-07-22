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Головна Економіка Компенсація за економію електрики в Польщі: кому пропонують платити гроші

Компенсація за економію електрики в Польщі: кому пропонують платити гроші

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 18:05
В Польщі планують платити гроші за економію електрики: хто матиме право на компенсацію
Компенсація за економію електрики в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Уряд Польщі розглядає пропозицію, яка передбачає виплату фінансових компенсацій за економію електроенергії. Проєкт постанови передали до Центру урядового законодавства. Документ визначає, як працюватимуть обмеження на продаж твердого палива, а також правила постачання й використання електричної та теплової енергії.

Про те, кому пропонують платити гроші за економію електроенергії в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Хто зможе отримувати гроші за економію електроенергії в Польщі

Головна запропонована зміна — підприємства, які добровільно зменшуватимуть споживання електроенергії під час періодів навантаження на енергосистему, зможуть отримувати гроші від держави.

Міністерство енергетики має на меті змінити чинну систему, за якою підприємства за недотримання встановлених лімітів могли отримати штраф. Тепер же планують запровадити фінансове заохочення для тих, хто допомагатиме стабілізувати роботу енергомережі.

Йдеться про так звані рівні обмеження потужності — спеціальні заходи, які застосовують, коли електросистема працює на межі можливостей і потрібно тимчасово зменшити споживання.

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Чому за економію електроенергії в Польщі пропонують платити гроші

У міністерстві пояснюють, що потреба в такому механізмі виникла після ситуацій, коли енергосистема зазнавала значного навантаження. Зокрема, у серпні 2015 року через сильну спеку та різке зростання споживання електроенергії довелося вводити обмеження, щоб уникнути аварій і масштабних перебоїв.

Автори проєкту вважають, що лише штрафів недостатньо для ефективного управління споживанням у складні періоди. На їхню думку, додаткові виплати можуть мотивувати підприємства швидше реагувати на потреби енергосистеми та допомагати уникати кризових ситуацій.

Хто не зможе отримати компенсацію

Отримати компенсацію зможуть не всі споживачі. Програма стосуватиметься лише підприємств, для яких офіційно встановлені обмеження потужності та які повинні скорочувати використання електроенергії за затвердженими планами. До цієї категорії входять компанії з договірною потужністю від 300 кВт.

Також виплати не отримуватимуть підприємства, які вже користуються іншими програмами компенсації за зменшення споживання енергії.

Скільки саме платитимуть компаніям, поки що не визначили. Розмір компенсації залежатиме від того, наскільки підприємство фактично скоротить використання електроенергії. Наразі документ ще опрацьовується Радою Міністрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що МВФ радить Україні з 2027 року поступово підвищувати тарифи на газ і електроенергію для населення. Про це йдеться в оновленій угоді про фінансову та економічну співпрацю.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Польщі планують змінити правила отримання громадянства. МВС країни хоче зробити вимоги жорсткішими для тих, хто претендує на польський паспорт. Нововведення найбільше можуть вплинути на українців, бо серед іноземців саме вони найчастіше подають заяви на громадянство.

Польща електроенергія компенсація
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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