Коллапс на рынке морепродуктов: что может произойти с ценами на рыбу в Украине и мире

Рыба в Украине может подорожать. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Из-за сокращения мирового производства анчоусов цены в супермаркетах на рыбу могут существенно вырасти. Дефицит усугубился из-за Эль-Ниньо — так называют глобальное природное климатическое явление, приводящее к нагреванию поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. В результате вылов анчоусов резко сократился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Дефицит производства анчоусов

Эту мелкую стайную рыбу используют в качестве основного ингредиента при производстве комбикормов для аквакультуры, в частности рыбной муки. Без него сильно пострадает производство лосося, морского окуня, креветок, устриц и т. д., ведь мир потребляет более 50% продукта с аквакультурных ферм.

Сокращение вылова анчоусов достигло 40% по сравнению с 2025 годом, а цены за аналогичный период выросли на 80%, что стало историческим максимумом. К этому привело климатическое явление Эль-Ниньо — резкое потепление воды вблизи экватора сократило запасы питательных веществ и рыбы.

А именно экваториальные регионы — Перу, Эквадор и Чили — поставляют почти треть мирового объема анчоусов для производства рыбной муки. К концу 2026 года эксперты ожидают усиления явления Эль-Ниньо, в результате чего ситуация может ухудшиться.

Что будет с ценами на морепродукты

Дефицит рыбной муки негативно повлияет на цены в супермаркетах. Очевидно, что расходы на корма вырастут, поэтому компании, занимающиеся аквакультурой, будут вынуждены сокращать производство и повышать цены на свою продукцию. В то же время потребление рыбы на душу населения вряд ли пойдет на спад.

Цены на красную рыбу в Сільпо. Фото: скриншот

"Если опасения отрасли подтвердятся, цены на лосось, вероятно, вырастут до исторического максимума с наступлением 2027 года. Лосось является самой ценной выращиваемой рыбой в мире", — резюмировали в Bloomberg.

Ожидается подорожание в среднем на 20-25%. По состоянию на 1 июля 2026 года 100 г охлажденной форели стоит в Украине минимум 70-80 грн. Цены на семгу начинаются от 90-100 грн за аналогичный вес. За стейки лосося придется отдать не менее 200-220 грн за 100 г. Если в результате дефицита анчоусов цены вырастут на четверть, красная рыба станет деликатесом для украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о правах потребителей в супермаркетах АТБ. Часто возникают споры по поводу того, обязаны ли покупатели показывать охране содержимое личной сумки. Закон не содержит подобной нормы, поэтому требования сотрудников являются неправомерными.

Также Новини.LIVE сообщали, что рыбаки в Украине должны соблюдать правила, дабы избежать штрафов. Закон определяет допустимые нормы вылова и минимальные размеры рыбы, которую можно оставлять себе. За нарушение предусмотрены финансовые санкции в 2026 году.