Отопительный сезон стартует в Киеве — Кличко назвал дату и кому включат тепло

Когда в Киеве стартует отопительный сезон — Кличко назвал дату

Дата публикации 2 октября 2025 15:43
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: УНИАН

С 3 октября в Киеве начинается отопительный сезон для детских садов, школ, больниц и других учреждений социальной инфраструктуры. Подача тепла к этим объектам осуществляется исключительно на основе индивидуальных заявок от руководителей учреждений. Такой подход позволяет обеспечить стабильную работу важных учреждений и одновременно экономно использовать энергоресурсы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Когда стартует отопительный сезон в Киеве

По словам Кличко уже с пятницы, 3 октября, учреждения социальной сферы имеют возможность начать получать тепло из-за снижения температуры. Большинство больниц, школ и детсадов имеют собственные тепловые пункты, что позволяет регулировать подачу тепла и обеспечивать его рациональное использование.

Когда дадут тепло в дома киевлян

Что касается подключения жилых домов, то перед принятием решения принимают во внимание несколько важных факторов:

  • состояние энергосистемы страны;
  • актуальные и прогнозные температуры;
  • экономическую целесообразность, чтобы избежать лишних расходов для жителей.

Итак, первыми к теплоснабжению традиционно подключают именно учреждения социальной сферы. Такой подход позволяет сохранить средства граждан и энергоресурсы города.

Ранее мы писали, что в Украине ожидаются значительные изменения в сфере централизованного отопления. Привычная для населения система может отойти в прошлое.

Также мы рассказывали, что газовые компании страны обнародовали тарифы на октябрь 2025 года. Годовые базовые цены остались без изменений, тогда как месячные рыночные тарифы выросли и местами превысили 26 грн за кубометр.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
