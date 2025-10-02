Отопительный сезон стартует в Киеве — Кличко назвал дату и кому включат тепло

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: УНИАН

С 3 октября в Киеве начинается отопительный сезон для детских садов, школ, больниц и других учреждений социальной инфраструктуры. Подача тепла к этим объектам осуществляется исключительно на основе индивидуальных заявок от руководителей учреждений. Такой подход позволяет обеспечить стабильную работу важных учреждений и одновременно экономно использовать энергоресурсы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Когда стартует отопительный сезон в Киеве

По словам Кличко уже с пятницы, 3 октября, учреждения социальной сферы имеют возможность начать получать тепло из-за снижения температуры. Большинство больниц, школ и детсадов имеют собственные тепловые пункты, что позволяет регулировать подачу тепла и обеспечивать его рациональное использование.

Когда дадут тепло в дома киевлян

Что касается подключения жилых домов, то перед принятием решения принимают во внимание несколько важных факторов:

состояние энергосистемы страны;

актуальные и прогнозные температуры;

экономическую целесообразность, чтобы избежать лишних расходов для жителей.

Итак, первыми к теплоснабжению традиционно подключают именно учреждения социальной сферы. Такой подход позволяет сохранить средства граждан и энергоресурсы города.

