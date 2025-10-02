Відео
Головна Економіка Коли в Києві стартує опалювальний сезон — Кличко назвав дату

Коли в Києві стартує опалювальний сезон — Кличко назвав дату

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:43
Опалювальний сезон стартує у Києві — Кличко назвав дату і кому включать тепло
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: УНІАН

З 3 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон для дитячих садків, шкіл, лікарень та інших установ соціальної інфраструктури. Подання тепла до цих об’єктів здійснюється виключно на основі індивідуальних заявок від керівників закладів. Такий підхід дозволяє забезпечити стабільну роботу важливих установ і водночас економно використовувати енергоресурси.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Коли стартує опалювальний сезон в Києві

За словами Кличка уже з п’ятниці, 3 жовтня, заклади соціальної сфери мають можливість почати отримувати тепло через зниження температури. Більшість лікарень, шкіл і дитсадків мають власні теплові пункти, що дозволяє регулювати подачу тепла та забезпечувати його раціональне використання.

Коли дадуть тепло в домівки киян

Що стосується підключення житлових будинків, то перед ухваленням рішення беруть до уваги кілька важливих факторів: 

  • стан енергосистеми країни;
  • актуальні та прогнозні температури;
  • економічну доцільність, щоб уникнути зайвих витрат для мешканців.

Отже, першими до теплопостачання традиційно підключають саме заклади соціальної сфери. Такий підхід дозволяє зберегти кошти громадян і енергоресурси міста.

Раніше ми писали, що в Україні очікуються значні зміни у сфері централізованого опалення. Звична для населення система може відійти в минуле.

Також ми розповідали, що газові компанії країни оприлюднили тарифи на жовтень 2025 року. Річні базові ціни залишилися без змін, тоді як місячні ринкові тарифи зросли й подекуди перевищили 26 грн за кубометр.

комунальні послуги Київ опалювальний сезон теплопостачання опалення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
