Когда появятся купюры евро с новым дизайном: в ЕЦБ назвали сроки выпуска

Сотрудница НБУ, купюра 100 евро, новый дизайн евро. Фото: НБУ, ЕЦБ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Европейский центральный банк планирует выпустить валюту с новым дизайном. Купюры евро полностью изменят свой внешний вид впервые с 2002 года, когда их ввели в обращение. Возникает вопрос: сколько придется ждать, прежде чем деньги окажутся в руках граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда выпустят купюры евро с обновленным дизайном.

Сколько придется ждать новых купюр евро

Лишь в конце июля 2026 года в ЕЦБ сообщили об отборе финальных вариантов дизайна, предложенных художниками. Следующий шаг — провести общественный опрос, после чего регулятор будет готов принять окончательное решение.

По предварительным оценкам, выбор одного из десяти вариантов дизайна состоится ближе к концу 2026 года. Не исключено, что решение объявят уже в начале 2027-го. А затем европейцам придется ждать еще несколько лет, пока новые банкноты напечатают.

"Выбранный дизайн пройдет дальнейшую доработку и тестирование, прежде чем поступит в производство. Ожидается, что купюры новой серии поступят в обращение через несколько лет", — уточнили в Европейском центральном банке.

Нужно ли менять старые купюры евро

Поскольку наличные третьей серии банкнот будут существенно отличаться от двух предыдущих, у граждан возник логичный вопрос, придется ли менять старые деньги. Регулятор успокоил европейцев: все купюры, выпущенные с 2002 года, сохранят статус платежного средства.

Иными словами, наличные первой и второй серий менять не нужно. Новые банкноты будут находиться в обращении параллельно с действующей валютой всех годов эмиссии. Никаких изменений в номинальной стоимости купюр не предусмотрено.

Помимо нового дизайна, евро также получат усовершенствованные элементы защиты для улучшения аутентификации и доступности, в частности для людей с нарушениями зрения. Как отметили в ЕЦБ, периодический выпуск серий банкнот позволяет пользоваться преимуществами технологического прогресса, дабы свести к минимуму случаи фальсификации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсами доллара и евро в Украине в течение августа 2026 года. Эксперты не прогнозируют серьезных изменений на валютном рынке в ближайшее время. Однако возможны колебания показателей в копейчаном диапазоне.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро считаются проблемными. Речь идет о номинале 500 евро — его печать давно прекратили. Поэтому за рубежом нередко отказываются принимать эти банкноты, хотя они остаются действительным платежным средством.