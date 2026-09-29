Кличко судится из-за состояния Панеттьери: кому может достаться наследство актрисы

Владимир Кличко. Фото: УНИАН

Украинский боксер Владимир Кличко обратился в суд в Калифорнии по поводу наследства своей бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери. Он просит временно назначить его опекуном имущества их дочери Каи, которая является единственной наследницей матери.

Об этом сообщает американское издание TMZ со ссылкой на судебные документы, передает Новини.LIVE.

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Почему Кличко обратился в суд

В своем заявлении украинец назвал назначение временного опекуна "срочным и необходимым". Он опасается, что имущество Панеттьери могут повредить или присвоить, пока решается вопрос о назначении постоянного представителя наследства.

Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет и оставила имущество без завещания, поэтому ее дочь Кая является единственной наследницей. Но часть наследства находится в Калифорнии. Поскольку девочка не является жительницей этого штата, Кличко просит суд предоставить ему право представлять ее интересы в наследственном деле.

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Что случилось с имуществом актрисы

Кличко утверждает, что еще при жизни Панеттьери наняла охрану для своего дома из-за опасений, что ее имущество может попасть в чужие руки. После смерти актрисы кто-то сменил замки на доме. Складские помещения с дизайнерской одеждой и аксессуарами также перенесли в другое место.

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В судебных документах Кличко заявил, что некоторые драгоценности и другие вещи тоже исчезли.

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Часть вещей изъяли правоохранители

Отдельно Кличко сообщил суду, что после смерти Панеттьери федеральные правоохранители заходили в ее дом и изымали оттуда вещи. Поэтому он хочет представлять интересы дочери, чтобы после завершения следствия вернуть все имущество.

Кличко и Панеттьери обручились в 2013 году, а в 2018-м расстались. Их дочь Кая родилась в 2014 году. После разрыва актриса передала Кличко единоличную опеку над ребенком, который сейчас живет с отцом.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях завещание могут отменить или признать недействительным. Если документ составлен с нарушением закона, он является ничтожным, и суд для этого может не понадобиться. А вот оспариваемое завещание отменяют по решению суда, но сделать это можно уже после смерти завещателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому переходит имущество, если наследник отказался от наследства. По завещанию его часть получают другие наследники по завещанию, а по закону — наследники той же очереди. Отказ можно отозвать, но только в течение шестимесячного срока для принятия наследства.