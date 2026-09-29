Кличко судиться через статки Панеттьєрі: кому може відійти спадщина акторки

Володимир Кличко. Фото: УНІАН

Український боксер Володимир Кличко звернувся до суду в Каліфорнії через спадщину своєї колишньої нареченої, американської акторки Хайден Панеттьєрі. Він просить тимчасово призначити його опікуном майна їхньої доньки Каї, яка є єдиною спадкоємицею матері.

Про це повідомляє американське видання TMZ з посиланням на судові документи, передає Новини.LIVE.

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Чому Кличко подав до суду

У своїй заяві українець назвав призначення тимчасового опікуна "терміновим і необхідним". Він побоюється, що майно Панеттьєрі можуть пошкодити або привласнити, поки вирішується до моменту призначення постійного представника спадщини.

Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років і залишила майно без заповіту, тому її донька Кая є єдиною спадкоємицею. Але частина спадщини перебуває в Каліфорнії. Оскільки дівчинка не є мешканкою цього штату, Кличко просить суд надати йому право представляти її інтереси у спадковій справі.

Що сталося з майном акторки

Кличко стверджує, що ще за життя Панеттьєрі найняла охорону для свого будинку через побоювання, що її майно може потрапити у чужі руки. Після смерті акторки замки на будинку хтось змінив. Складські приміщення з дизайнерським одягом та аксесуарами також перенесли в інше місце.

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У судових документах Кличко заявив, що деякі коштовності та інші речі теж зникли.

Частину речей вилучили правоохоронці

Окремо Кличко повідомив суду, що після смерті Панеттьєрі федеральні правоохоронці заходили до її будинку та вилучали звідти речі. Тож він хоче представляти інтереси доньки, щоб після завершення слідства повернути усе майно.

Кличко та Панеттьєрі заручилися у 2013 році, а у 2018-му розійшлися. Їхня донька Кая народилася у 2014 році. Після розриву акторка передала Кличку одноосібну опіку над дитиною, яка нині живе з батьком.

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Також Новини.LIVE розповідали, кому переходить майно, якщо спадкоємець відмовився від спадщини. За заповітом його частку отримують інші спадкоємці за заповітом, а за законом — спадкоємці тієї самої черги. Відмову можна відкликати, але лише протягом шестимісячного строку для прийняття спадщини.