Киевстар продлил действие выгодной акции до 31 августа: что доступно со скидкой 50%

Парень разговаривает по телефону, магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Один из популярных мобильных операторов Украины продлил действие выгодной акции еще на месяц. Абоненты Киевстара могут сэкономить половину расходов на индивидуальный номер. Однако специальное предложение распространяется лишь на простые комбинации.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Скидка на мобильные номера Киевстара

Компания предлагает абонентам услугу "Эксклюзивный номер", позволяющую подбирать комбинации цифр по собственному желанию. Они стоят по-разному в зависимости от категории: самые дешевые обходятся в 600 грн, самые дорогие — в 3 000 грн. Однако до 31 августа включительно действует скидка 50% на простые номера.

"Мы продлеваем срок действия акции "Хороший номер — хорошая скидка" для абонентов подписки и контракта. С 1 августа абоненты могут приобрести Идеальный мобильный номер по новой акционной цене", — уточнили в компании.

То есть клиенты могут заплатить всего 300 грн и подобрать комбинацию себе по душе. На номера с кодом 077 скидка не распространяется, а стандартная стоимость находится на уровне 1 000 грн.

Какие условия услуги от Киевстара

Заказ индивидуального номера означает приобретение новой SIM-карты. Ее доставят бесплатно удобным способом: в отделение Новой почты, в ближайший почтомат или с курьером по указанному адресу. На это необходимо от одного до трех дней после оплаты.

В случае заказа eSIM ждать доставку не нужно — номер подключается онлайн с помощью QR-кода, который абоненты получают после внесения платежа за услугу. Также есть возможность забрать SIM-карту в физическом магазине Киевстара.

Срок действия комбинации стандартный — 365 дней. Это время делится на два этапа: 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного плана и остаток продолжительностью 91 день, когда номер переходит в приостановленное состояние.

Отдельно нужно заплатить за подключение выбранного тарифного плана. Первый пакет услуг уже включен в стоимость обслуживания.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторых абонентов Киевстара переведут на другие тарифные планы. С 5 августа 2026 года мобильный оператор закроет несколько пакетов услуг подписной связи. Клиентов автоматически переведут на другие предложения с аналогичной стоимостью.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell выгодно подключить в августе 2026 года. Операторы связи предлагают абонентам разные пакеты услуг в зависимости от индивидуальных потребностей. Мы узнали, сколько придется заплатить за популярные тарифные планы.