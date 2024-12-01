Самые красивые станции метро мира — сколько стоят билеты на проезд

Станция метро. Фото: Unsplash

Посетители обычно уделяют внимание только ближайшим достопримечательностям. Но настоящие туристы хотят больше узнать о каждом городе. Надежный способ сделать это — использовать общественный транспорт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых красивых станциях метро в мире и ценах на проезд в них.

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Станция "Сад Юйюань", Шанхай

Расположенная в центре туристического района города, станция самая глубокая в шанхайском метро. Она была обновлена два года назад после значительной переработки.

Станция метро "Сад Юйюань" в Шанхае. Фото: Shengliang Su/x.com

Дизайнеры и архитекторы из Нью-Йорка использовали черты протекающей под землей реки Хуанпу для создания сводов в водной стилистике.

Авторы хотели, чтобы внешний вид станции Сад Юйюань отражал открытость и космополитический дух Шанхая. Западные аркады имеют геометрические формы, гармонирующие с изгибами традиционных китайских карнизов. Станция превращается в артобъект благодаря подсветке под потолком.

Билет в метро стоит от 7 юаней (около 40 грн).

Станция "Сити-холл", Нью-Йорк

Хотя интерьер станции выглядит великолепно, ее судьба остается несправедливой. Открыта она была в 1904 году и станция должна была стать жемчужиной метрополитена. Из-за того, что над ней расположена мэрия, на станцию обратили особое внимание.

Станция метро "Сити Холл" в Нью-Йорке. Фото: Felix Lipov

В то время платформу оформляли в стиле американского ар-деко, который был популярен. Утилитарная подземка Нью-Йорка все еще переполнена светодиодными люками, рожковыми люстрами, витражами и плиткой.

С развитием города изогнутая платформа перестала отвечать новым требованиям пассажирских поездов. В результате станцию закрыли в 1945 году. Сейчас можно избежать работников метро и увидеть заброшенную красоту, проехав по маршруту №6 по линии Лексингтон-авеню дальше конечной. Поезд проходит через "Сити-холл". С другой стороны, существует более законный способ — посетить экскурсию в Нью-Йоркский музей транспорта.

Цена на экскурсию составляет от 50 до 210 долларов (от 2 075 до 8 717 грн). Проезд в нью-йоркском метро стоит 3 доллара (124 грн).

Станция "Вестфридхоф", Мюнхен

На своем примере станция показывает, как одна деталь может изменить все. Когда она была открыта в 1998 году, она была обычным серым метровокзалом.

Станция метро "Вестфридхоф" в Мюнхене. Фото: Martin Falbisoner

Но два года спустя здесь установили 11 больших светильников с лампами красного, желтого и синего цвета. Стены также были освещены сине-фиолетовым цветом. Таким образом, станция "Вестфридхоф" часто используется рекламными агентствами для фотосессий.

Цена на билет составляет 9,20 евро (403 грн).

Станция "Толедо", Неаполь

Благодаря игривому свету, формам и обилию бело-синей мозаики пассажиры чувствуют, что они попадают то ли в подводный мир, то ли в снежное царство.

Станция метро "Толедо" в Неаполе. Фото: Andrea Resmini/Azure

Stazioni dell'arte получили современный вид благодаря программе строительства и реновации городского метрополитена. Тогда всемирно известные архитекторы и дизайнеры начали проектировать неапольскую подземку.

В 2013 году станция была обновлена и снова открыта. Она была сразу награждена престижной архитектурной премией LEAF как лучшее общественное здание года. С этого времени станция постоянно возглавляет рейтинги самых красивых станций метрополитена в мире.

Билет на проезд стоит 1,50 евро (65 грн.).

Станция "Сольна-Сентрум", Стокгольм.

Станция постоянно возглавляет рейтинги самых красивых. Самым интересным фактом о станции "Сольна-Сентрум" и других станциях синей линии метрополитена Стокгольма, несомненно, является то, где они расположены.

Станция метро "Сольна-Сентрум" в Стокгольме. Фото: Unsplash

В 70-х годах проектировщики действительно вырубили ветку в скале, оставив туннель открытым вместо того, чтобы его защитить. Так она стала одним целым с внутренней частью платформы.

Станция объединяет яркие цвета, где красный символизирует закат, а зеленый — лес. Дополняют их картины, демонстрирующие важные социальные проблемы Швеции 1970-х годов

Билет на метро стоит 42 кроны (159 грн).

Напомним, в Харькове уже царит праздничная атмосфера в метро. Местные готовятся к Новому году. На одной из станций уже установлена елка.

Также мы писали, что поскольку общественный транспорт быстр и дешев, он является лучшим способом путешествовать по Варшаве. Вам доступны автобусы, трамваи и метро. Жители пригорода и крупнейших агломерационных центров имеют быстрый доступ к центру города.