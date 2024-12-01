Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Казкові станції метро світу — які ціни на квитки у 2024 році arrow

Казкові станції метро світу — які ціни на квитки у 2024 році

1 грудня 2024 10:35
Володимир Мололкін - редактор
Найкрасивіші станції метро світу — скільки коштують квитки на проїзд
Станція метро. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Відвідувачі зазвичай приділяють увагу лише найближчим пам'яткам. Але справжні туристи хочуть більше дізнатися про кожне місто. Надійний спосіб зробити це — використати громадський транспорт.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найкрасивіші станції метро у світі та ціни на проїзд ними.

Читайте також:

Станція "Сад Юйюань", Шанхай

Розташована в центрі туристичного району міста, станція є найглибшою в шанхайському метро. Вона була оновлена два роки тому після значного перероблення.

Станция метро "Сад Юйюань" в Шанхае
Станція метро "Сад Юйюань" у Шанхаї. Фото: Shengliang Su/x.com

Дизайнери та архітектори з Нью-Йорка використали риси річки Хуанпу, що протікає під землею, для створення склепінь у водній стилістиці.

Автори хотіли, щоб зовнішній вигляд станції "Сад Юйюань" відображав відкритість і космополітичний дух Шанхая. Західні аркади мають геометричні форми, які гармонують з вигинами традиційних китайських карнизів. Станція перетворюється на артоб'єкт завдяки підсвічуванню під стелею.

Білет у метро коштує від 7 юанів (приблизно 40 грн).

Станція "Сіті-хол", Нью-Йорк

Хоча інтер'єр станції має чудовий вигляд, її доля залишається несправедливою. Відкрито її було у 1904 році й станція мала стати перлиною метрополітену. Через те, що над нею розташована мерія, на станцію звернули особливу увагу.

Станция метро "Сити Холл" в Нью-Йорке
Станція метро "Сіті Хол" у Нью-Йорку. Фото: Felix Lipov

У той час платформу оформляли в стилі американського ар-деко, який був популярним. Утилітарна підземка Нью-Йорка все ще переповнена світлодіодними люками, рожковими люстрами, вітражами та плиткою.

З розвитком міста, вигнута платформа перестала відповідати новим потребам пасажирських поїздів. Внаслідок цього станцію закрили у 1945 році. Зараз можна уникнути працівників метро і побачити покинуту красу, проїхавши маршрутом №6 по лінії Лексінгтон-авеню далі кінцевої. Потяг проходить через "Сіті-хол". З іншого боку, існує більш законний спосіб — відвідати екскурсію до Нью-Йоркського музею транспорту.

Ціна на екскурсію становить від 50 до 210 доларів (від 2 075 до 8 717 грн). Проїзд у нью-йоркському метро коштує 3 долари (124 грн).

Станція "Вестфрідхоф", Мюнхен

На своєму прикладі станція показує, як одна деталь може змінити все. Коли вона була відкрита в 1998 році, вона була звичайним сірим метровокзалом.

Станция метро "Вестфридхоф" в Мюнхене
Станція метро "Вестфрідхоф" в Мюнхені. Фото: Martin Falbisoner

Але через два роки тут встановили 11 великих світильників з лампами червоного, жовтого та синього кольору. Стіни також були освітлені синьо-фіолетовим кольором. Таким чином, станція "Вестфрідхоф" часто використовується рекламними агенціями для фотосесій.

Ціна на квиток становить 9,20 євро (403 грн).

Станція "Толедо", Неаполь

Завдяки грайливому світлу, формам і великій кількості біло-синьої мозаїки пасажири відчувають, що вони потрапляють чи то в підводний світ, чи то в снігове царство.

Станция метро "Толедо" в Неаполе
Станція метро "Толедо" в Неаполі. Фото: Andrea Resmini/Azure

Stazioni dell'arte отримали сучасний вигляд завдяки програмі будівництва та реновації міського метрополітену. Тоді всесвітньо відомі архітектори та дизайнери почали проєктувати неапольську підземку.

У 2013 році станція була оновлена та знову відкрита. Вона була відразу нагороджена престижною архітектурною премією LEAF як найкраща громадська будівля року. З того часу станція постійно очолює рейтинги найкрасивіших станцій метрополітену у світі.

Квиток на проїзд коштує 1,50 євро (65 грн).

Станція "Сольна-Сентрум", Стокгольм

Станція постійно очолює рейтинги найкрасивіших. Найцікавішим фактом про станцію "Сольна-Сентрум" та інші станції синьої лінії метрополітену Стокгольма, безсумнівно, є те, де вони розташовані.

Станция метро "Сольна-Сентрум" в Стокгольме
Станція метро "Сольна-Сентрум" у Стокгольмі. Фото: Unsplash

У 70-х роках проєктувальники дійсно вирубали гілку в скелі, залишивши тунель відкритим замість того, щоб його захистити. Так вона стала одним цілим із внутрішньою частиною платформи.

Станція поєднує яскраві кольори, де червоний символізує захід сонця, а зелений — ліс. Доповнюють їх картини, які демонструють важливі соціальні проблеми Швеції 1970-х років

Квиток на метро коштує 42 крони (159 грн).

Нагадаємо, у Харкові вже панує святкова атмосфера в метро. Місцеві готуються до Нового року. На одній зі станцій вже встановлено ялинку.

Також ми писали, що оскільки громадський транспорт швидкий і дешевий, він є найкращим способом подорожувати Варшавою. Вам доступні автобуси, трамваї та метро. Жителі передмістя та найбільших центрів агломерації мають швидкий доступ до центру міста.

метро рейтинг ціни квитки громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК