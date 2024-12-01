Найкрасивіші станції метро світу — скільки коштують квитки на проїзд

Станція метро. Фото: Unsplash

Відвідувачі зазвичай приділяють увагу лише найближчим пам'яткам. Але справжні туристи хочуть більше дізнатися про кожне місто. Надійний спосіб зробити це — використати громадський транспорт.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найкрасивіші станції метро у світі та ціни на проїзд ними.

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Станція "Сад Юйюань", Шанхай

Розташована в центрі туристичного району міста, станція є найглибшою в шанхайському метро. Вона була оновлена два роки тому після значного перероблення.

Станція метро "Сад Юйюань" у Шанхаї. Фото: Shengliang Su/x.com

Дизайнери та архітектори з Нью-Йорка використали риси річки Хуанпу, що протікає під землею, для створення склепінь у водній стилістиці.

Автори хотіли, щоб зовнішній вигляд станції "Сад Юйюань" відображав відкритість і космополітичний дух Шанхая. Західні аркади мають геометричні форми, які гармонують з вигинами традиційних китайських карнизів. Станція перетворюється на артоб'єкт завдяки підсвічуванню під стелею.

Білет у метро коштує від 7 юанів (приблизно 40 грн).

Станція "Сіті-хол", Нью-Йорк

Хоча інтер'єр станції має чудовий вигляд, її доля залишається несправедливою. Відкрито її було у 1904 році й станція мала стати перлиною метрополітену. Через те, що над нею розташована мерія, на станцію звернули особливу увагу.

Станція метро "Сіті Хол" у Нью-Йорку. Фото: Felix Lipov

У той час платформу оформляли в стилі американського ар-деко, який був популярним. Утилітарна підземка Нью-Йорка все ще переповнена світлодіодними люками, рожковими люстрами, вітражами та плиткою.

З розвитком міста, вигнута платформа перестала відповідати новим потребам пасажирських поїздів. Внаслідок цього станцію закрили у 1945 році. Зараз можна уникнути працівників метро і побачити покинуту красу, проїхавши маршрутом №6 по лінії Лексінгтон-авеню далі кінцевої. Потяг проходить через "Сіті-хол". З іншого боку, існує більш законний спосіб — відвідати екскурсію до Нью-Йоркського музею транспорту.

Ціна на екскурсію становить від 50 до 210 доларів (від 2 075 до 8 717 грн). Проїзд у нью-йоркському метро коштує 3 долари (124 грн).

Станція "Вестфрідхоф", Мюнхен

На своєму прикладі станція показує, як одна деталь може змінити все. Коли вона була відкрита в 1998 році, вона була звичайним сірим метровокзалом.

Станція метро "Вестфрідхоф" в Мюнхені. Фото: Martin Falbisoner

Але через два роки тут встановили 11 великих світильників з лампами червоного, жовтого та синього кольору. Стіни також були освітлені синьо-фіолетовим кольором. Таким чином, станція "Вестфрідхоф" часто використовується рекламними агенціями для фотосесій.

Ціна на квиток становить 9,20 євро (403 грн).

Станція "Толедо", Неаполь

Завдяки грайливому світлу, формам і великій кількості біло-синьої мозаїки пасажири відчувають, що вони потрапляють чи то в підводний світ, чи то в снігове царство.

Станція метро "Толедо" в Неаполі. Фото: Andrea Resmini/Azure

Stazioni dell'arte отримали сучасний вигляд завдяки програмі будівництва та реновації міського метрополітену. Тоді всесвітньо відомі архітектори та дизайнери почали проєктувати неапольську підземку.

У 2013 році станція була оновлена та знову відкрита. Вона була відразу нагороджена престижною архітектурною премією LEAF як найкраща громадська будівля року. З того часу станція постійно очолює рейтинги найкрасивіших станцій метрополітену у світі.

Квиток на проїзд коштує 1,50 євро (65 грн).

Станція "Сольна-Сентрум", Стокгольм

Станція постійно очолює рейтинги найкрасивіших. Найцікавішим фактом про станцію "Сольна-Сентрум" та інші станції синьої лінії метрополітену Стокгольма, безсумнівно, є те, де вони розташовані.

Станція метро "Сольна-Сентрум" у Стокгольмі. Фото: Unsplash

У 70-х роках проєктувальники дійсно вирубали гілку в скелі, залишивши тунель відкритим замість того, щоб його захистити. Так вона стала одним цілим із внутрішньою частиною платформи.

Станція поєднує яскраві кольори, де червоний символізує захід сонця, а зелений — ліс. Доповнюють їх картини, які демонструють важливі соціальні проблеми Швеції 1970-х років

Квиток на метро коштує 42 крони (159 грн).

Нагадаємо, у Харкові вже панує святкова атмосфера в метро. Місцеві готуються до Нового року. На одній зі станцій вже встановлено ялинку.

Також ми писали, що оскільки громадський транспорт швидкий і дешевий, він є найкращим способом подорожувати Варшавою. Вам доступні автобуси, трамваї та метро. Жителі передмістя та найбільших центрів агломерації мають швидкий доступ до центру міста.