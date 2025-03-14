Расходы на телемарафон — сколько миллионов заплатят 1+1, Новому каналу и ICTV

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украина выделяет сотни миллионов гривен на производство общенационального телемарафона. Это деньги, которые идут от западных партнеров, однако их тратят на трансляцию новостей, а не насущные потребности. В правительстве уверены, что средства распределили в соответствии с действующим законодательством.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько тратят на телемарафон и какая стоимость одного часа эфира на популярных каналах.

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Информацию о заключенных тендерах с медиагруппами на изготовление и распространение в течение 2025 года контента для телемарафона "Єдині новини #UAразом" можно найти на сайте "Прозоро". Согласно официальным данным, на текущий год выделили такие суммы:

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" — 184 494 750 грн;

ООО "СЛМ Новости" — 184 510 173,24 грн;

ПАО "Телеканал "Интер" — 184 479 936 грн;

ООО "Мы — Украина" — 184 477 279,44 грн.

Тендер на производство телемарафона в 2025 году. Фото: скриншот

В целом получается 738 млн гривен, хотя в 2024 году сумма была меньше и составляла 593,6 млн гривен. Как рассказали специалисты "Детектор медиа", в бюджетной программе произошли изменения, которые привели к перераспределению денег, выделенных на марафоны и иновещание.

Известно, что час эфира на популярных телеканалах стоит:

Интер — 94 000 грн;

ICTV, Новый канал, СТБ — 114 000 грн;

1+1 — 130 000 грн.

Украинская тележурналистка и народный депутат Ирина Геращенко написала в собственном Telegram-канале, что узнала у премьер-министра Дениса Шмыгаля о финансировании телемарафона.

"Спросила, как он собирается объяснять такое расходование средств нашим американским и европейским партнерам, которые фактически финансируют наш бюджет. Как собираться объяснять эти расходы украинцам, которые требуют от власти оружие на ВСУ, а не марафон. Ответ Шмыгаля: бюджет выполняется согласно законодательству", — отметила Ирина Геращенко.

Получается, дефицит бюджета и нехватка денег на закупку критически важного оружия не являются причинами отказаться от трансляции "Єдиних новин".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты украинских чиновников продолжают расти в условиях полномасштабной войны. Суммы превышают средние доходы граждан в 3-10 раз. По данным Министерства финансов, зарплаты чиновников увеличились на 40,9%, до 54 400 грн в среднем.

Также мы писали, что USAID разрывает соглашение о финансировании украинской энергетики на сумму 75 млн долларов. Эти средства должны были пойти на закупку критически важного энергооборудования, а также на проекты подготовки к отопительному сезону.