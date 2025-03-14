Витрати на телемарафон — скільки мільйонів заплатять 1+1, Новому каналу та ICTV

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Україна виділяє сотні мільйонів гривень на виробництво загальнонаціонального телемарафону. Це кошти, які йдуть від західних партнерів, водночас їх витрачають на транслювання новин, а не нагальні потреби. В уряд впевнені, що кошти розподілили відповідно до чинного законодавства.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки витрачають на телемарафон і яка вартість однієї години ефіру на популярних каналах.

Читайте також:

Скільки коштує телемарафон

Інформацію про укладені тендери з медіагрупами на виготовлення та поширення протягом 2025 року контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом" можна знайти на сайті "Прозоро". Згідно з офіційними даними, на поточний рік виділили такі суми:

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" — 184 494 750 грн;

ТОВ "СЛМ Новини" — 184 510 173,24 грн;

ПАТ "Телеканал "Інтер" — 184 479 936 грн;

ТОВ "Ми — Україна" — 184 477 279,44 грн.

Тендер на виробництво телемарафону у 2025 році. Фото: скриншот

Загалом виходить 738 млн гривень, хоча у 2024 році сума була меншою і становила 593,6 млн гривень. Як розповіли фахівці "Детектор медіа", в бюджетній програмі відбулися зміни, які призвели до перерозподілу коштів, виділених на марафони та іномовлення.

Відомо, що година ефіру на популярних телеканалах коштує:

Інтер — 94 000 грн;

ICTV, Новий канал, СТБ — 114 000 грн;

1+1 — 130 000 грн.

Українська тележурналістка і народна депутатка Ірина Геращенко написала у власному Telegram-каналі, що дізналася у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про фінансування телемарафону.

"Запитала, як він збирається пояснювати таке витрачання коштів нашим американським і європейським партнерам, які фактично фінансують наш бюджет. Як збиратися пояснювати ці видатки українцям, які вимагають від влади зброю на ЗСУ, а не на марафон. Відповідь Шмигаля: бюджет виконується згідно із законодавством", — зауважила Ірина Геращенко.

Виходить, дефіцит бюджету і нестача коштів на закупівлю критично важливої зброї не є причинами відмовитися від транслювання "Єдиних новин".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати українських чиновників продовжують зростати в умовах повномасштабної війни. Суми перевищують середні доходи громадян у 3-10 разів. За даними Міністерства фінансів, зарплати чиновників збільшилися на 40,9%, до 54 400 грн у середньому.

Також ми писали, що USAID розриває угоду про фінансування української енергетики на суму 75 млн доларів. Ці кошти мали піти на закупівлю критично важливого енергообладнання, а також на проєкти підготовки до опалювального сезону.