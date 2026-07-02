Какую пенсию получат люди с инвалидностью в июле: размер для I, II и III группы

Размер пенсии по инвалидности в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине пенсия по инвалидности назначается людям, частично или полностью утратившим трудоспособность. Размер выплат для разных групп различается. Поэтому стоит знать, кто и на какую сумму может рассчитывать в 2026 году.

О том, кто может получать пенсию по инвалидности и как различается сумма выплат у I, II и III группы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может оформить пенсию по инвалидности в 2026 году

Право на пенсию по инвалидности определено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Ее назначают, если:

человеку установлена подтвержденная полная или частичная утрата трудоспособности;

имеется необходимый страховой стаж (он зависит от возраста человека и группы инвалидности);

инвалидность наступила вследствие болезни, травмы, увечья или с детства.

Важно, что статус инвалидности может быть установлен в любой период жизни — до начала работы, во время трудовой деятельности или после её завершения.

Если страхового стажа не хватает, вместо пенсии может быть назначено социальное пособие по инвалидности. Также государство гарантирует минимальный размер пенсии — он не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2 595 грн.

Размеры выплат по инвалидности в 2026 году

Группу инвалидности определяет специальная медицинская комиссия, и именно от нее зависит размер пенсии. В 2026 году действуют следующие базовые правила:

III группа (частичное ограничение трудоспособности) — 50 % пенсии по возрасту;

II группа (значительные нарушения здоровья, но менее критичные) — 90 % пенсии по возрасту;

I группа (самое тяжелое состояние, когда требуется постоянный уход) — 100% пенсии по возрасту.

Для II и III групп существуют отдельные минимальные гарантии, которые могут отличаться в зависимости от того, работает человек или нет. Также предусмотрены повышенные выплаты для лиц, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы.

Как определяется размер пенсии

Сумма пенсии по инвалидности не фиксирована — она формируется из нескольких составляющих:

базовая пенсия по возрасту, которая рассчитывается с учетом заработной платы и страхового стажа;

процент в зависимости от группы инвалидности (100/90/50%);

дополнительные надбавки (например, за статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, участника боевых действий или наличие иждивенцев);

регулярные индексации и перерасчеты.

Как оформить пенсию по инвалидности в 2026 году

Процедура оформления пенсии по инвалидности состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо получить медицинское заключение. Для этого человека направляет врач, проводятся обследования, после чего устанавливается группа инвалидности.

Далее следует подготовить пакет документов для Пенсионного фонда Украины. Обычно это:

заявление;

трудовая книжка;

фотографии размером 3 на 4;

медицинское заключение;

справки о стаже и доходах;

паспорт и идентификационный код.

Подать заявление можно несколькими способами: лично, через ЦНАП или онлайн — через портал Пенсионного фонда или приложение "Дія".

Рассмотрение документов обычно занимает до 10 рабочих дней. Если заявление подано в течение трех месяцев после установления инвалидности, выплаты начисляются с даты её официального установления.

Какие дополнительные льготы и надбавки могут получить люди с инвалидностью в 2026 году

Помимо основной пенсии, люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную поддержку:

скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

доплату на уход (для лиц с I группой инвалидности);

бесплатное или льготное обеспечение средствами реабилитации;

льготы на проезд, лечение и санаторно-курортное лечение;

адресная государственная помощь, если общая сумма выплат ниже прожиточного минимума.

Кроме того, для отдельных категорий граждан с инвалидностью (чернобыльцев, военнослужащих и участников боевых действий) предусмотрены дополнительные выплаты, которые регулируются специальными законами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года государство продолжит оказывать поддержку людям, нуждающимся в социальной помощи. Одна из таких форм поддержки — льготы, позволяющие меньше тратить на повседневные нужды. Поэтому интересно знать, имеют ли люди с инвалидностью скидки на оплату коммунальных услуг и как их оформить.

Также Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью в Украине могут получать государственные выплаты. Пенсию назначают при наличии необходимого страхового стажа, но даже после её оформления многие граждане продолжают работать.