Какие финансовые нововведения принесет украинцам март 2026 — перечень

Дата публикации 28 февраля 2026 16:20
Пенсии, наличные и кэшбэк — какие финансовые нововведения готовит март 2026
Украинцы столкнутся с финансовыми нововведениями в марте. Фото: УНИАН

Украинцев ждут различные финансовые нововведения в марте 2026 года. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, нацкэшбэка и наличных денег в обращении. Не помешает узнать, что принесет нашим гражданам первый месяц весны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях марта 2026 года.

Очередная индексация пенсий

Министр социальной политики Денис Улютин сообщил в интервью "Украинскому радио", что с марта начнется плановая индексация пенсионного обеспечения. Нынешний показатель увеличения будет составлять 12,1% — это на 4% превышает индекс инфляции предыдущего года.

"Осуществление перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет", — уточнил министр.

Индексация коснется непосредственно той части пенсии, которая исчисляется по формуле. Поэтому фактический размер выплаты будет зависеть от наличия дополнительных надбавок, в частности возрастных. Повышение денежного обеспечения предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Вывод купюр из обращения

Украинцев предупредили о полном изъятии из наличного обращения купюр номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов. Их заменят на монеты соответствующих номиналов. Это значит, что со 2 марта рассчитаться бумажными деньгами за товар или услугу будет невозможно.

"Эти банкноты пока почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет", — отметили в Национальном банке.

Изъятие поможет уменьшить бюджетные расходы на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких купюр. Поскольку все расчетные операции с использованием наличных будут недоступны, гражданам остается обменять устаревшие средства платежа.

Их можно заменить в любом банковском учреждении в течение года с даты изъятия — до 26 февраля 2027-го включительно. Обмен в подразделении НБУ — бессрочный.

Новые условия "Национального кэшбэка"

По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Кабинет Министров измененил условия государственной программы "Национальный кэшбэк", они заработают с 1 марта 2026 года. Предполагается дифференцированная модель начисления денег за товары:

  • 15% — на косметику, средства гигиены, бытовую химию, товары для дома/ремонта/строительства, канцелярию, одежду, обувь, твердые/мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп;
  • 5% — на сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, снеки, консервированные продукты, овощи/фрукты, рыбу/морепродукты, масло, мясо, молоко, соусы и приправы, хлеб, муку, яйца и т.д.

"Дифференцированный кэшбэк позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами — без увеличения общего бюджета программы", — уточнил министр экономики Алексей Соболев.

Другие условия программы останутся неизменными. Граждане смогут в дальнейшем тратить кэшбэк на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку продуктов в супермаркетах, благотворительность. Деньги ежемесячно поступают на банковскую карту, выбранную в Дії при присоединении к программе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ЕС планирует выпустить новые купюры евро до конца текущего десятилетия. Третья серия банкнот будет иметь измененный дизайн, связанный с природой (реками и птицами) или известными людьми.

Также мы писали, кто может досрочно выйти на пенсию — после 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа. Речь идет о матерях, которые до шести лет воспитывали тяжелобольных детей без установленной инвалидности.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
