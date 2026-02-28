Пенсії, готівка і кешбек — які головні фінансові нововведення березня 2026

Українці стикнуться з фінансовими нововведеннями у березні. Фото: УНІАН

Березень 2026 року принесе українцям кілька вагомих фінансових нововведень. Зміни торкнуться пенсійного забезпечення, нацкешбеку і готівки в обігу. Не завадить дізнатися, що очікує наших громадян із настанням першого місяця весни.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення березня 2026 року.

Чергова індексація пенсій

Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив в інтерв’ю "Українському радіо", що з березня почнеться планова індексація пенсійного забезпечення. Цьогорічний показник збільшення буде становити 12,1% — це на 4% перевищує індекс інфляції попереднього року.

"Здійснення перерахунку буде з 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок", — уточнив міністр.

Індексація торкнеться безпосередньо тієї частини пенсії, яка обчислюється за формулою. Тому фактичний розмір виплати буде залежати від наявності додаткових надбавок, зокрема вікових. Підвищення грошового забезпечення передбачене законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Виведення купюр з обігу

Українців попередили про повне вилучення з готівкового обігу купюр номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети відповідних номіналів. Це означає, що з 2 березня розрахуватися паперовими грошима за товар або послугу буде неможливо.

"Ці банкноти наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років", — зазначили в Національному банку.

Вилучення допоможе зменшити бюджетні витрати на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких купюр. Оскільки всі розрахункові операції з використанням готівки будуть недоступні, громадянам залишається обміняти застарілі засоби платежу.

Їх можна замінити в будь-якій банківській установі протягом року з дати вилучення — до 26 лютого 2027-го включно. Обміну у підрозділі НБУ — безстроковий.

Нові умови "Національного кешбеку"

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Кабінет Міністрів ухвалив зміни до умов державної програми "Національний кешбек", які запрацюють з 1 березня 2026 року. Передбачається диференційована модель нарахування коштів за товари:

15% — на косметику, засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому/ремонту/будівництва, канцелярію, одяг, взуття, тверді/м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп тощо;

5% — на солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, снеки, консервовані продукти, овочі/фрукти, рибу/морепродукти, олію, м’ясо, молоко, соуси та приправи, хліб, борошно, яйця тощо.

"Диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами — без збільшення загального бюджету програми", — уточнив міністр економіки Олексій Соболев.

Інші умови програми залишаться незмінними. Громадяни зможуть надалі витрачати кешбек на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю продуктів у супермаркетах, благодійність. Гроші щомісяця надходять на банківську картку, обрану в Дії під час долучення до програми.

Що ще варто знати українцям

