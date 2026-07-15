Как выпуск купюр по 2000 грн повлияет на работу банкоматов и терминалов: детали от НБУ

Банкоматы, терминалы и купюры по 2 000 грн. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украина готовится к введению в обращение нового номинала гривны. Это произойдет 4 сентября 2026 года, о чем Национальный банк сообщил заранее. Возникает вопрос, придется ли финансовым учреждениям перенастраивать свои терминалы самообслуживания и банкоматы под новые купюры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

Настройка банкоматов и терминалов

Очевидно, что для бесперебойной выдачи новых денег банкоматами или приема купюр терминалами необходимо настроить оборудование. Отчасти с этой целью регулятор представил новый номинал заранее, дабы у финансовых учреждений было время на решение вопроса. Им необходимо завершить работу до введения купюр номиналом 2 000 грн в обращение.

"С этой целью Национальный банк бесплатно предоставит техническую возможность банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по настройке и сервисному обслуживанию провести работы по настройке оборудования для сортировки и обработки наличных, банкоматов, платежных терминалов", — уточнили в НБУ.

Какой дизайн новых купюр гривны

На лицевой стороне банкнот номиналом 2 000 грн размещено изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса, на обороте — здание филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Дизайн следует принципу "от прошлого к настоящему", ведь на украинских монетах и купюрах сейчас изображены как князья времен Киевской Руси, так и относительно современные деятели науки/культуры.

Деньги содержат более 20 элементов защиты, которые помогут эффективнее выявлять фальсификат при автоматизированной сортировке и визуальной проверке. Самыми современными остаются оптически изменяющиеся детали.

Речь идет об элементе SPARK, благодаря которому происходит постепенное изменение цвета при рассмотрении купюры под разными углами, а также об "оконной" защитной полосе с комбинированным эффектом. Уже 4 сентября украинские банки получат новую валюту и начнут выдавать ее клиентам при осуществлении финансовых операций.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара в Украине в течение июля 2026 года. Эксперты прогнозируют замедление темпов девальвации гривны, однако резкого подешевения американской валюты ожидать не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро стали проблемными за рубежом. Банкноты номиналом 500 евро давно не печатают, поэтому учреждения все чаще отказываются принимать эти деньги. В то же время наличные остаются действительным платежным средством.