Из-за долгов мужа или жены могут забрать совместное имущество: когда такое возможно

Супруги читают документы, изъятие мебели. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Квартира, дом или другое имущество, приобретенное супругами в браке, в некоторых случаях может быть использовано для погашения долгов мужа или жены. Но это не означает, что любой долг автоматически становится общим.

Когда отвечать за долги придется всей семье, и какие существуют исключения, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Все зависит от того, зачем человек брал деньги и на что их потратил. Если, например, муж взял кредит на ремонт квартиры, покупку жилья или другие семейные нужды, суд может признать, что этот долг касается обоих супругов.

То есть важно не только то, кто подписывал договор, но и то, для чего были нужны эти средства.

Когда долг одного из супругов может стать общим

По закону имущество, приобретенное мужем и женой в браке, обычно считается совместным. Точно так же и крупные расходы семьи часто рассматриваются как совместное дело.

Если один из супругов заключил важное соглашение — например, продал квартиру или другое ценное имущество, — для этого требуется согласие второго. Если такого согласия не было, соглашение можно попытаться оспорить в суде.

Но если человек взял деньги и потратил их на семью, второму из супругов будет сложнее доказать, что это был лишь личный долг.

Что может произойти с имуществом из-за долгов

Если имеется решение суда о взыскании долга, исполнители могут наложить арест на имущество, заблокировать счета или продать имущество, чтобы вернуть деньги кредитору.

Но сначала необходимо выяснить, принадлежит ли это имущество должнику лично или является совместной собственностью семьи.

Отдельно закон предусматривает случаи, когда совместное имущество может быть использовано для возмещения ущерба, например, если будет доказано, что оно было приобретено за деньги, полученные незаконным путем.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором один из супругов взял крупный кредит — 372 тысячи долларов США. Второй супруг лично договор не подписывал, но суд пояснил: это не всегда означает, что человек не имеет отношения к долгу.

Если будет доказано, что деньги пошли на нужды семьи, отвечать за такой долг могут оба супруга.

Также суд отметил, что долги можно привязывать к иностранной валюте. То есть если в договоре была указана сумма в долларах, возвращать её нужно в гривнах по курсу, определённому условиями договора.

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