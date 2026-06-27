Июль будет "жарким": какие скидки и распродажи приготовили в Steam

Скидки на игры в Steam. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В течение июля 2026 года в цифровом магазине Steam будут проходить интересные мероприятия, на которые геймерам стоит обратить внимание. Они включают снижение цен на компьютерные игры, презентации новинок и масштабные распродажи. Мы узнали, к чему следует готовиться пользователям платформы в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Тематические фестивали в Steam

Ежемесячно в цифровом магазине организуют тематические фестивали, устанавливая выгодные скидки на определенные видеоигры. На второй месяц лета запланированы такие долгожданные события:

Фестиваль социальной дедукции — с 13 по 16 июля;

Фестиваль поездов — с 20 по 27 июля.

Social Deduction Fest будет посвящен играм, в которых ключевыми элементами являются введение игроков в заблуждение, распознавание лжи и поиск предателей. Пользователям Steam предложат скидки на компьютерные игры, откроют бесплатный доступ к демоверсиям и представят новинки.

Train Fest, судя по названию, будет сосредоточен на играх о поездах и железной дороге. Обычно это симуляторы машиниста, позволяющие управлять транспортом от первого лица, экономические стратегии о развитии собственной железной дороги, головоломки, где необходимо прокладывать и распутывать пути и т. д.

Летняя распродажа в Steam

Главным событием месяца считается масштабная Летняя распродажа 2026, которая началась 25 июня и завершится 9 июля. Геймерам стали доступны сотни видеоигр со скидками до 95%. Цены упали как на популярные игры, которые годами находятся в топе, так и на малоизвестные проекты от инди-разработчиков.

Видеоигры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Например, уже в первый день распродажи пользователям Steam предлагали Cyberpunk 2077 за 419 грн вместо 1 399 грн (-70%), Batman: Arkham Collection за 112 грн вместо 749 грн (-85%), Battlefield V за 64 грн вместо 1 299 грн (-95%), Sid Meier’s Civilization VI за 52 грн вместо 525 грн (-90%) и т. д.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на портале Steam в июне прошел "Фестиваль пуль". Видеоигры соответствующей тематики предлагались геймерам с выгодными скидками. Некоторые цены снизили на 85%, благодаря чему пользователи цифрового магазина могли сэкономить средства.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие масштабные события готовит Steam для геймеров летом 2026 года. В течение июля и августа запланированы тематические фестивали. Кроме того, началась масштабная сезонная распродажа как новых, так и культовых игр.