Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Евро на высоких позициях — что будет с курсом в ближайшее время

Евро на высоких позициях — что будет с курсом в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 16:20
Неудержимый курс евро в Украине — что будет со стоимостью валюты в ближайшее время
Купюры евро. Фото: Unsplash

Чтобы осуществить выгодный обмен валюты, украинцы следят за тенденциями на рынке. Официальный курс гривны к евро в течение первых двух недель сентября колебался в копеечном диапазоне, как и на протяжении всего августа. Возникает вопрос, начнет ли валюта дорожать в ближайшее время.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро на следующей неделе.

Чего ожидать от курса евро

Курсовые показатели не пересекали границу 48,46 грн/евро и не опускались ниже 48,13 грн в сентябре. Такая стабильность на украинском рынке связана с соотношением в валютной паре доллар-евро. Именно это влияет на стоимость евро, а не управляемая политика Национального банка (как в случае с долларом США).

"Идет много дискуссий западных специалистов. Кто-то говорит, что евро недооценено и должно выходить на параметр 1,12 долл. Другие утверждают, что валюта выйдет на показатель 1,20 долл./евро. Эти тенденции связаны с таможенными тарифами и стремлением США, чтобы Европа наложила пошлины на торговлю с Китаем и Индией", — констатировал Плотников.

Он добавил, что движение курсовых показателей в сентябре будет зависеть от решения этих противоречий. Сейчас ситуация на геополитическом рынке не дает оснований ожидать удешевления европейской валюты в ближайшее время. Для этого надо, чтобы доллар укрепился, однако по состоянию на 13 сентября курс находится на уровне 1,17 долл./евро.

Евро на высоких позициях — что будет с курсом в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Какую валюту выбрать для сбережений

Каждый украинец по своему усмотрению решает, в какой валюте хранить свои финансы. Обычно выбор встает между долларом и евро, но экономист советует не останавливаться на одном инструменте. Лучший вариант в период неопределенности — диверсифицировать портфель, держа капитал в разной валюте.

"Если граждане, например, часто ездят в Польшу, то можно накапливать злотые. Если путешествуют в Великобританию или Швейцарию, то лучше менять на фунты/швейцарские франки. Это зависит от индивидуальных потребностей, но надо обязательно выделить часть на гривну", — уточнил Алексей Плотников.

Плюс не помешает пользоваться банковскими депозитами. Учитывая низкие процентные ставки, налоги с дохода и темпы годовой инфляции, трудно ожидать хорошей прибыли. Но благодаря депозитам можно сберечь накопленные средства от обесценивания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым купюрам доллара и евро не светит обмен в Украине. Финансовые учреждения не принимают иностранные банкноты с признаками фальсификации и сильного износа. В то же время поврежденную наличность можно сдать на инкассо.

Также мы писали, что изображено на купюре 100 евро. Лицевая сторона содержит архитектурную арку, цифровое значение номинала и подпись главы ЕЦБ. На обороте поместили мост в стиле барокко и карту объединенной Европы.

курс валют курс евро евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
