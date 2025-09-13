Невтримний курс євро в Україні — що буде з вартістю валюти найближчим часом

Купюри євро. Фото: Unsplash

Щоб здійснити вигідний обмін валюти, українці слідкують за тенденціями на ринку. Офіційний курс гривні до євро протягом перших двох тижнів вересня коливався в копійчаному діапазоні, як і впродовж усього серпня. Постає питання, чи почне валюта дорожчати найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро наступного тижня.

Чого очікувати від курсу євро

Курсові показники не перетинали межу 48,46 грн/євро та не опускалися нижче 48,13 грн у вересні. Така стабільність на українському ринку пов’язана зі співвідношенням у валютній парі долар-євро. Саме це впливає на вартість євро, а не керована політика Національного банку (як у випадку з доларом США).

"Йде багато дискусій західних фахівців. Хтось каже, що євро недооцінене і повинно виходити на параметр 1,12 дол. Інші стверджують, що валюта вийде на показник 1,20 дол./євро. Ці тенденції пов'язані з митними тарифами і прагненням США, щоб Європа наклала мита на торгівлю з Китаєм та Індією", — констатував Плотніков.

Він додав, що рух курсових показників у вересні залежатиме від вирішення цих протиріч. Наразі ситуація на геополітичному ринку не дає підстав очікувати здешевлення європейської валюти найближчим часом. Для цього треба, аби долар зміцнів, проте станом на 13 вересня курс перебуває на рівні 1,17 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Яку валюту обрати для заощаджень

Кожен українець на власний розсуд вирішує, в якій валюті зберігати свої фінанси. Зазвичай вибір постає між доларом і євро, але економіст радить не зупинятися на одному інструменті. Найкращий варіант у період невизначеності — диверсифікувати портфель, тримаючи капітал у різній валюті.

"Якщо громадяни, наприклад, часто їздять у Польщу, то можна накопичувати злоті. Якщо подорожують у Велику Британію чи Швейцарію, то краще міняти на фунти/швейцарські франки. Це залежить від індивідуальних потреб, але треба обов’язково виділити частину на гривню", — уточнив Олексій Плотніков.

Плюс не завадить користуватися банківськими депозитами. Враховуючи низькі відсоткові ставки, податки з доходу і темпи річної інфляції, важко очікувати на хороший прибуток. Але завдяки депозитам можна зберегти накопичені кошти від знецінення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким купюрам долара і євро не світить обмін в Україні. Фінансові установи не приймають іноземні банкноти з ознаками фальсифікації та сильного зношення. Водночас пошкоджену готівку можна здати на інкасо.

Також ми писали, що зображено на купюрі 100 євро. Лицьова сторона містить архітектурну арку, цифрове значення номіналу і підпис голови ЄЦБ. На звороті помістили міст у стилі бароко і карту об'єднаної Європи.