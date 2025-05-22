ЕС отменяет "торговый безвиз" с Украиной — кто пострадает больше всего

Флаги Украины и ЕС. Фото: УНИАН

С 6 июня закончится режим автономных торговых мер (АTM) или так называемый торговый безвиз между Украиной и Европейским Союзом. Возвращение к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая была установлена Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году, означает введение около 30 квот вместо 7, действующих сегодня.

О последствиях отмены "торгового безвиза" рассказала в интервью Latifundist.com председатель комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко.

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"Самый болезненный момент заключается в том, что мы возвращаемся не просто к квотам на семь товарных групп, которые есть в АTM, а к условиям УВЗСТ — углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая была установлена Соглашением об ассоциации, подписанным в 2014 году. Им предусмотрено около 30 квот. Поэтому к пшенице, кукурузе, сахару добавляется томатная паста, молочная продукция, этанол, свинина, говядина... Итак, после 5 июня у нас будет гораздо больше ограничений", — отметила Александра Авраменко.

Кого коснутся изменения

По мнению главы комитета по евроинтеграции УКАБ, в результате отмены "торгового безвиза" с ЕС пострадают прежде всего фермеры, которые вовлечены в цепи добавленной стоимости, например, из пшеницы в муку.

"Обычно у нас сырая пшеница забирает всю квоту. Но в квоте у нас не только пшеница, но и продукты ее переработки, такие как мука, крупа или битое зерно, лузга. Соответственно, эта продукция не будет ехать в тех объемах, как она едет сейчас", — пояснила Авраменко.

Она также добавила, что изменения коснутся и производителей молочных продуктов. Хотя они и не очень много экспортировали раньше, а пошлины сделают нашу продукцию непроходной или менее конкурентоспособной на европейском рынке. Соответственно все те, кто вовлечен в процесс формирования молочной продукции, также пострадают.

На производителей томатов также негативно повлияют ограничения, ведь им и так сложно приходится: томаты преимущественно выращивают в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, которые все время под обстрелами.

Что будет с ценами на продукты в Украине

Александра Авраменко считает, что продукция, которая останется в Украине из-за отмены "торгового безвиза", упадет немного в цене, потому что ее может быть слишком много. Неподготовленный производитель не может так быстро ни адаптировать свое производство, ни быстро переориентировать свой экспорт. Зато в Евросоюзе цены, наоборот, могут вырасти.

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