ЄС скасовує “торговельний безвіз” з Україною — хто постраждає найбільше

Прапори України та ЄС. Фото: УНІАН

З 6 червня закінчиться режим автономних торговельних заходів (АTM), або так званий торговельний безвіз між Україною та Європейським Союзом. Повернення до умов Поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA), яка була встановлена Угодою про асоціацію, підписаною у 2014 році, означає запровадження близько 30 квот замість 7, які чинні сьогодні.

Про наслідки скасування "торговельного безвізу" розповіла в інтерв'ю Latifundist.com голова комітету з євроінтеграції УКАБ Олександра Авраменко.

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"Найболючіший момент полягає в тому, що ми повертаємося не просто до квот на сім товарних груп, які є в АTM, а до умов ПВЗВТ — поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (DCFTA), яка була встановлена Угодою про асоціацію, підписаною у 2014 році. Нею передбачено близько 30 квот. Відтак до пшениці, кукурудзи, цукру додається томатна паста, молочна продукція, етанол, свинина, яловичина... Отже, після 5 червня у нас буде набагато більше обмежень", — зазначила Олександра Авраменко.

Кого торкнуться зміни

На думку голови комітету з євроінтеграції УКАБ, внаслідок скасування "торговельного безвізу" з ЄС постраждають насамперед фермери, які залучені в ланцюги доданої вартості, наприклад, з пшениці в борошно.

"Зазвичай у нас сира пшениця забирає всю квоту. Але ж у квоті у нас не тільки пшениця, а й продукти її перероблення, такі як борошно, крупа чи бите зерно, лущина. Відповідно, оця продукція не буде їхати в тих обсягах, як вона їде зараз", — пояснила Авраменко.

Вона також додала, що зміни торкнуться й виробників молочних продуктів. Хоча вони й не дуже багато експортували раніше, а мита зроблять нашу продукцію непрохідною або ж менш конкурентоздатною на європейському ринку. Відповідно всі ті, хто залучений в процес формування молочної продукції, також постраждають.

На виробників томатів також негативно вплинуть обмеження, адже їм і так складно доводиться: томати переважно вирощують у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, які весь час під обстрілами.

Що буде з цінами на продукти в Україні

Олександра Авраменко вважає, що продукція, яка залишиться в Україні через скасування "торговельного безвізу", впаде трохи в ціні, тому що її може бути забагато. Непідготовлений виробник не може так швидко ні адаптувати своє виробництво, ні швидко переорієнтувати свій експорт. Натомість в Євросоюзі ціни, навпаки, можуть зрости.

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