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Главная Экономика "єОселя" для ветеранов и семей погибших: условия программы изменились

"єОселя" для ветеранов и семей погибших: условия программы изменились

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 10:05
Правительство изменило условия программы "єОселя" для ветеранов и семей погибших героев: новые ставки
Удостоверение УБД, логотип программы "єОселя", новостройки. Фото: УНИАН, Armyinform, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины изменил условия программы "єОселя" для ветеранов и семей погибших героев. Отныне эти категории граждан смогут получить льготную ипотеку под всего 3%. Такая ставка будет действовать в течение первых 10 лет, после чего она вырастет до 6%.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передают Новини.LIVE.

Кто сможет взять ипотеку под 3% годовых

Правительство изменило ставку для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны, определенных статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Государство будет компенсировать им процентную ставку:

  • 3% — в течение первых 10 лет;
  • 6% — начиная с 11-го года.

Изменения вступят в силу через месяц.

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Какое жилье можно купить по программе "єОселя"

Кабмин также установил новые нормы по площади жилья для всех заемщиков.

Для квартир:

  • 52,5 кв. м — для одного человека;
  • 73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 кв. м.

Для жилых домов:

  • 62,5 кв. м — для одного человека;
  • 83,5 кв. м — для семьи из двух или трёх человек;
  • дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м.

Свириденко подчеркнула, что правительство и в дальнейшем будет улучшать условия программ для украинских защитников, ветеранов и их семей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что программа "єОселя" стала выгоднее аренды. В некоторых городах, чтобы снимать квартиру, придется платить больше, чем составляет ежемесячный платеж по кредиту. Подобная тенденция наблюдается преимущественно в западных регионах.

Также Новини.LIVE" писали, почему можно лишиться права на льготный кредит "єОселя". Для сохранения низкой ставки необходимо на протяжении всех лет, пока продолжается выплата ипотеки, работать в конкретной отрасли. Если сменить сферу деятельности, ставку повысят до общего уровня.

ипотека ветераны єОселя
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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