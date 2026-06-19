Правительство изменило условия программы "єОселя" для ветеранов и семей погибших героев: новые ставки

"єОселя" для ветеранов и семей погибших: условия программы изменились
Кабинет министров Украины изменил условия программы "єОселя" для ветеранов и семей погибших героев. Отныне эти категории граждан смогут получить льготную ипотеку под всего 3%. Такая ставка будет действовать в течение первых 10 лет, после чего она вырастет до 6%.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передают Новини.LIVE.
Кто сможет взять ипотеку под 3% годовых
Правительство изменило ставку для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны, определенных статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Государство будет компенсировать им процентную ставку:
- 3% — в течение первых 10 лет;
- 6% — начиная с 11-го года.
Изменения вступят в силу через месяц.
Какое жилье можно купить по программе "єОселя"
Кабмин также установил новые нормы по площади жилья для всех заемщиков.
Для квартир:
- 52,5 кв. м — для одного человека;
- 73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
- дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 кв. м.
Для жилых домов:
- 62,5 кв. м — для одного человека;
- 83,5 кв. м — для семьи из двух или трёх человек;
- дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м.
Свириденко подчеркнула, что правительство и в дальнейшем будет улучшать условия программ для украинских защитников, ветеранов и их семей.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что программа "єОселя" стала выгоднее аренды. В некоторых городах, чтобы снимать квартиру, придется платить больше, чем составляет ежемесячный платеж по кредиту. Подобная тенденция наблюдается преимущественно в западных регионах.
Также Новини.LIVE" писали, почему можно лишиться права на льготный кредит "єОселя". Для сохранения низкой ставки необходимо на протяжении всех лет, пока продолжается выплата ипотеки, работать в конкретной отрасли. Если сменить сферу деятельности, ставку повысят до общего уровня.