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Головна Економіка "єОселя"для ветеранів та сімей загиблих: умови програми змінили

"єОселя"для ветеранів та сімей загиблих: умови програми змінили

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 10:05
Уряд змінив умови програми "єОселя" для ветеранів та сімей загиблих героїв: нові ставки
Посвідчення УБД, лого програми "єОселя", новобудови. Фото: УНІАН, Armyinform, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України змінив умови програми "єОселя" для ветеранів та сімей загиблих героїв. Відтепер ці категорії громадян зможуть отримати пільгову іпотеку лише під 3%. Така ставка діятиме перших 10 років, після чого вона зросте до 6%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передають Новини.LIVE.

Хто зможе взяти іпотеку під 3% річних

Уряд змінив ставку для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, визначених статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Держава компенсуватиме їм процентну ставку:

  • 3% — протягом перших 10 років;
  • 6% — починаючи з 11 року.

Зміни почнуть діяти через місяць.

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Кабмін також встановив нові норми на площу житла для всіх позичальників.

Для квартир: 

  • 52,5 кв. м — для однієї людини;
  • 73,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох людей;
  • додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 кв.м.

Для житлових будинків: 

  • 62,5 кв. м — для однієї людини;
  • 83,5 кв. м — для сім’ї з двох або трьох людей;
  • додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 кв. м.

Свириденко наголосила, що уряд і надалі покращуватиме умови програм для українських захисників, ветеранів та їх сімей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що "єОселя" стала вигіднішою за оренду. В деяких містах, щоб винаймати квартиру, доведеться платити більше, ніж становить місячний платіж за кредитом. Подібна тенденція спостерігається здебільшого в західних регіонах.

Також Новини.LIVE писали, чому можна втратити право на пільговий кредит "єОселя". Для збереження низької ставки треба протягом усіх років, поки триває виплата іпотеки, працювати в конкретній галузі. Якщо змінити сферу діяльності, ставку підвищать до загального рівня.

іпотека ветерани єОселя
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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