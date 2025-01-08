Гражданские украинцы могут использовать огнестрельное оружие – что надо знать

Украинцы на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Использование огнестрельного оружия гражданскими лицами четко регулируется законами Украины. В ноябре 2024 года гражданам на законодательном уровне разрешили участвовать в отпоре и сдерживании агрессии России с применением определенных видов оружия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое оружие могут использовать гражданские во время войны.

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Что должны знать украинцы об огнестрельном оружии

Согласно закону "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", наши граждане, которые не входят в ряды ВСУ, территориальной обороны и других формирований, имеют право задекларировать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел.

После этого гражданским разрешается использовать оружие для отпора и сдерживания агрессии России аналогично применению его военнослужащими во время выполнения задач. Стоит отметить, что такое право имеет силу только во время военного положения: в течение 90 дней после его прекращения или отмены оружие необходимо сдать в орган Национальной полиции.

Алгоритм действий выглядит таким образом:

найдя огнестрельное оружие или боеприпасы, гражданское лицо должно немедленно сообщить о находке Нацполицию с помощью телефонного звонка;

в течение 24 часов после информирования надо передать устройство правоохранительным органам любым удобным способом или указать его местонахождение для дальнейшего изъятия;

по желанию — официально задекларировать для личного использования.

После этого закон разрешает применение при необходимости, но только для отпора врага. В список разрешенного к использованию во время военного положения также входит собственное наградное, спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное и комбинированное оружие.

Какое оружие нельзя задекларировать

На основании указанного закона запрещено декларировать:

нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и больше;

гладкоствольное огнестрельное оружие калибра свыше 23 мм;

пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним;

огнестрельное оружие, являющееся средством/орудием совершенного уголовного правонарушения;

огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой;

огнестрельное оружие, закрепленное за военнослужащими;

боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.

Такие устройства в установленном порядке изымаются органами Национальной полиции Украины.

Напомним, украинцам запрещено носить с собой некоторые предметы, иначе грозит административная и уголовная ответственность. В список входит холодное и огнестрельное оружие без надлежащих разрешений, некоторые средства самозащиты, символика тоталитарных режимов и др.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за ношение военной формы. Запрет распространяется на гражданских лиц, не имеющих никакого отношения к рядам Вооруженных сил или военизированных формирований. Это классифицируют как административное правонарушение.