Гражданские украинцы могут использовать огнестрельное оружие – что надо знать

Какое оружие могут использовать гражданские во время войны
Использование огнестрельного оружия гражданскими лицами четко регулируется законами Украины. В ноябре 2024 года гражданам на законодательном уровне разрешили участвовать в отпоре и сдерживании агрессии России с применением определенных видов оружия.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое оружие могут использовать гражданские во время войны.
Что должны знать украинцы об огнестрельном оружии
Согласно закону "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", наши граждане, которые не входят в ряды ВСУ, территориальной обороны и других формирований, имеют право задекларировать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел.
После этого гражданским разрешается использовать оружие для отпора и сдерживания агрессии России аналогично применению его военнослужащими во время выполнения задач. Стоит отметить, что такое право имеет силу только во время военного положения: в течение 90 дней после его прекращения или отмены оружие необходимо сдать в орган Национальной полиции.
Алгоритм действий выглядит таким образом:
- найдя огнестрельное оружие или боеприпасы, гражданское лицо должно немедленно сообщить о находке Нацполицию с помощью телефонного звонка;
- в течение 24 часов после информирования надо передать устройство правоохранительным органам любым удобным способом или указать его местонахождение для дальнейшего изъятия;
- по желанию — официально задекларировать для личного использования.
После этого закон разрешает применение при необходимости, но только для отпора врага. В список разрешенного к использованию во время военного положения также входит собственное наградное, спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное и комбинированное оружие.
Какое оружие нельзя задекларировать
На основании указанного закона запрещено декларировать:
- нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и больше;
- гладкоствольное огнестрельное оружие калибра свыше 23 мм;
- пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним;
- огнестрельное оружие, являющееся средством/орудием совершенного уголовного правонарушения;
- огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой;
- огнестрельное оружие, закрепленное за военнослужащими;
- боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.
Такие устройства в установленном порядке изымаются органами Национальной полиции Украины.
Напомним, украинцам запрещено носить с собой некоторые предметы, иначе грозит административная и уголовная ответственность. В список входит холодное и огнестрельное оружие без надлежащих разрешений, некоторые средства самозащиты, символика тоталитарных режимов и др.
Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за ношение военной формы. Запрет распространяется на гражданских лиц, не имеющих никакого отношения к рядам Вооруженных сил или военизированных формирований. Это классифицируют как административное правонарушение.
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