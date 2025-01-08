Цивільні українці можуть використовувати вогнепальну зброю – що треба знати

Українці на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Використання вогнепальної зброї цивільними особами чітко регулюється законами України. У листопаді 2024 року громадянам на законодавчому рівні дозволили брати участь у відсічі та стримуванні агресії Росії із застосуванням певних видів зброї.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку зброю можуть використовувати цивільні під час війни.

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Згідно з законом "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" наші громадяни, які не входять до лав ЗСУ, територіальної оборони та інших формувань, мають право задекларувати знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку і вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ.

Після цього цивільним дозволяється використовувати зброю для відсічі та стримування агресії Росії аналогічно до застосування неї військовослужбовцями під час виконання завдань. Варто зауважити, що таке право дійсне на період тривалості воєнного стану: протягом 90 днів після його припинення чи скасування зброю необхідно здати в орган Національної поліції.

Алгоритм дій має такий вигляд:

знайшовши вогнепальну зброю чи боєприпаси, цивільна особа повинна негайно повідомити про знахідку Нацполіцію за допомогою телефонного дзвінка;

протягом 24 годин після інформування треба передати пристрій правоохоронним органам будь-яким зручним способом або вказати його місцезнаходження для подальшого вилучення;

за бажанням — офіційно задекларувати для особистого використання.

Після цього закон дозволяє застосовування за необхідності, але тільки для відсічі ворога. У список дозволеної до використання під час воєнного стану також входить власна нагородна, спортивна (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливська нарізна, гладкоствольна і комбінована зброя.

Яку зброю не можна задекларувати

На підставі зазначеного закону заборонено декларувати:

нарізну вогнепальну зброю калібру від 12,7 мм і більше;

гладкоствольну вогнепальну зброю калібру понад 23 мм;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них;

вогнепальну зброю, що є засобом/знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;

вогнепальну зброю із видаленим або незаконно зміненим маркуванням;

вогнепальну зброю, закріплену за військовослужбовцями;

боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Такі пристрої в установленому порядку вилучаються органами Національної поліції України.

Нагадаємо, українцям заборонено носити із собою деякі предмети, інакше загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. У список входить холодна і вогнепальна зброя без належних дозволів, деякі засоби самозахисту, символіка тоталітарних режимів та ін.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за носіння військової форми. Заборона поширюється на цивільних осіб, які не мають жодного відношення до лав Збройних сил або воєнізованих формувань. Це класифікують як адміністративне правопорушення.