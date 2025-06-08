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Главная Экономика Какую банковскую карту выгоднее брать в ЕС — Visa или MasterCard

Какую банковскую карту выгоднее брать в ЕС — Visa или MasterCard

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 12:35
Виза или Мастеркард — какую карту выгоднее взять в поездку за границу
Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Планируя зарубежное путешествие, необходимо позаботиться о финансах. Не помешает узнать, чем выгоднее пользоваться украинцам в Европе — картой MasterCard или Visa. Между ними есть ощутимое отличие, когда речь идет об осуществлении транзакций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую банковскую карту взять в ЕС для максимальной выгоды.

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Чем отличаются Visa и MasterCard

В Украине распространены обе международные платежные системы. Весомым отличием между ними является основная валюта: для Visa — доллар, для MasterCard — евро. Если мы говорим об использовании гривневых карт за рубежом, то при расчетных операциях будет происходить конвертация из одной валюты в другую.

Чтобы избежать двойного обмена и не потерять деньги на разнице курсовых показателей, рекомендуется применять карту MasterCard на территории Европейского Союза. Тогда гривна автоматически будет конвертироваться напрямую в евро, значит финансовые операции станут выгодными.

В случае с Visa ситуация кардинально противоположная. Оплачивая покупки/услуги гривнами в ЕС, придется смириться с цепочкой обмена валюты: гривна — доллар — евро. Дополнительные расходы будут сопровождать украинцев постоянно. Зато в США и долларовых странах (Канада, Таиланд и т.д.) лучше использовать именно карту Visa.

Что выгоднее для интернет-оплат

Отдельно рассмотрим вопрос выгоды онлайн-расчетов. MasterCard обеспечивает такими преимуществами:

  • скидками и кэшбэком на крупных платформах;
  • специальными акционными предложениями для цифровых сервисов;
  • широкой поддержкой, достаточной защитой транзакций.

Visa подходит для покупок на сайтах, ориентированных на глобальный рынок, плюс имеет дополнительную систему защиты для безопасности онлайн-платежей. Обе платежные системы участвуют в государственной программе "Национальный кэшбэк". Поэтому выбор украинцев зависит от личных потребностей и конкретных предложений банков.

Напомним, при пересечении границы ЕС в украинцев могут требовать подтверждения финансовых возможностей. При себе необходимо иметь наличные или карточку, больше всего денег понадобится для въезда в Эстонию — 86 евро в день. Самые лояльные условия в Венгрии — 3 евро.

Также мы писали, что Украина может перейти на евро вместо гривны в случае вхождения в Европейский Союз. Обязательство изменить национальную валюту берут на себя все государства, но существуют исключения из правил. Никто не заставит отказаться от гривны.

Visa Mastercard Европейский союз деньги банковские карты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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