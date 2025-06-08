Виза или Мастеркард — какую карту выгоднее взять в поездку за границу

Банковская карта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Планируя зарубежное путешествие, необходимо позаботиться о финансах. Не помешает узнать, чем выгоднее пользоваться украинцам в Европе — картой MasterCard или Visa. Между ними есть ощутимое отличие, когда речь идет об осуществлении транзакций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую банковскую карту взять в ЕС для максимальной выгоды.

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Чем отличаются Visa и MasterCard

В Украине распространены обе международные платежные системы. Весомым отличием между ними является основная валюта: для Visa — доллар, для MasterCard — евро. Если мы говорим об использовании гривневых карт за рубежом, то при расчетных операциях будет происходить конвертация из одной валюты в другую.

Чтобы избежать двойного обмена и не потерять деньги на разнице курсовых показателей, рекомендуется применять карту MasterCard на территории Европейского Союза. Тогда гривна автоматически будет конвертироваться напрямую в евро, значит финансовые операции станут выгодными.

В случае с Visa ситуация кардинально противоположная. Оплачивая покупки/услуги гривнами в ЕС, придется смириться с цепочкой обмена валюты: гривна — доллар — евро. Дополнительные расходы будут сопровождать украинцев постоянно. Зато в США и долларовых странах (Канада, Таиланд и т.д.) лучше использовать именно карту Visa.

Что выгоднее для интернет-оплат

Отдельно рассмотрим вопрос выгоды онлайн-расчетов. MasterCard обеспечивает такими преимуществами:

скидками и кэшбэком на крупных платформах;

специальными акционными предложениями для цифровых сервисов;

широкой поддержкой, достаточной защитой транзакций.

Visa подходит для покупок на сайтах, ориентированных на глобальный рынок, плюс имеет дополнительную систему защиты для безопасности онлайн-платежей. Обе платежные системы участвуют в государственной программе "Национальный кэшбэк". Поэтому выбор украинцев зависит от личных потребностей и конкретных предложений банков.

Напомним, при пересечении границы ЕС в украинцев могут требовать подтверждения финансовых возможностей. При себе необходимо иметь наличные или карточку, больше всего денег понадобится для въезда в Эстонию — 86 евро в день. Самые лояльные условия в Венгрии — 3 евро.

Также мы писали, что Украина может перейти на евро вместо гривны в случае вхождения в Европейский Союз. Обязательство изменить национальную валюту берут на себя все государства, но существуют исключения из правил. Никто не заставит отказаться от гривны.