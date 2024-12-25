Цены в ресторанах Клопотенко – сколько стоят блюда и действительно ли там дорого

Евгений Клопотенко. Фото: Facebook/Ievgen Klopotenko

В известного кулинара Евгения Клопотенко несколько собственных заведений питания. В частности ресторан "100 лет назад вперед" в Киеве и бистро "Інші" во Львове. Учитывая звездный статус владельца, возникает вопрос, насколько там дорогие блюда. Или может наоборот — меню в среднем ценовом сегменте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит поесть в ресторанах Евгения Клопотенко.

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Цены в "100 лет назад вперед"

Заведение расположено по адресу ул. Владимирская, 4. Его Клопотенко открыл совместно с Инной Поперешнюк — предпринимателем с 20-летним опытом. Главным стремлением кулинара было презентовать богатую украинскую кухню, уничтожив стереотипы времен Советского Союза, что наша еда заканчивается борщом и варениками.

Собственно, Евгению удалось создать принципиально новую, более современную, форму украинской кухни, что видно из широкого ассортимента блюд. Согласно меню, опубликованному на официальном сайте ресторана, самой дорогой позицией в "100 лет назад вперед" является сет из восьми блюд на двоих под названием "Познавай Украину снова". За него нужно заплатить 2 500 грн.

Другие традиционные блюда включают:

сало с украинскими специями — 145 грн;

борщ из печи — 240 грн;

печеные овощи с уткой — 285 грн;

клецки с мясом и вишнями — 335 грн;

блинчики — 350 грн.

За кофе нужно заплатить 60 грн (американо) или 80 грн (капучино), а стоимость чая начинается от 105 грн, самый дорогой — чай травы из Яра (190 грн).

Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот

Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот

Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот

Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот

Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот 1/5 ​ 5

Цены в бистро "Інші"

Заведение расположено во Львове по адресу пл. Соборная, 2А. Евгений Клопотенко рассказывал, что бистро удалось открыть буквально за 5 дней. В опыте кулинара — это самая быстрая реализация масштабного бизнес-плана.

"Наша главная задача — чтобы было вкусно и немного по-другому. Сейчас делаем салат из запеченной капусты с горчично-йогуртовым соусом. Ввели в меню копченый чай. Люди не знают, что это, и приходят попробовать. Ввели в меню ромашковое капучино", — отметил ресторатор.

Цены на блюда во львовском заведении "Інші":

полтавское сало с чесноком и зеленью — 125 грн;

закуска с селедкой и картофелем — 165 грн;

борщ — 185 грн;

фаршированные перцы с говядиной и пшеном — 235 грн;

деруны — 295 грн;

печеный цыпленок — 315 грн.

Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот

Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот

Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот

Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот

Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот 1/5 ​ 5

Сколько зарабатывает Евгений Клопотенко

В интервью Алине Доротюк на YouTube канале бизнесмен рассказал, сколько денег ему приносят все бизнесы. Речь идет не только о ресторанах, но также онлайн-магазине, социальных сетях и т.д.

"300-350 миллионов гривен, это доход. Деньги пришли, деньги ушли. Прибыль я больше не считаю. Я не шучу. Мы поменяли структуру этих доходов. У меня есть деньги, которые я получаю. Если у меня нет денег, я звоню в компанию и говорю: "Дайте мне денег", мне компания переводит", — уточнил предприниматель.

Что интересно, в 2023 году Клопотенко озвучил сумму 24 млн гривен как чистую прибыль за год. То есть без учета производственных затрат, денег на зарплаты сотрудникам и содержание заведений питания, донатов в поддержку Вооруженных сил и других расходов.

Напомним, украинцы могут приготовить вкусный винегрет с фасолью по рецепту Евгения Клопотенко. Можно освежить традиционное блюдо, добавив специальную заправку, которая сделает вкус по-настоящему незабываемым.

Также мы писали, что Клопотенко признался, сколько тратит в месяц на проживание в Киеве. По его словам, месячный заработок составляет от 15 000 до 18 000 долларов, а для комфортной жизни ему нужно ориентировочно 10 000 долларов.