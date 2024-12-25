Цены в ресторанах Клопотенко – сколько стоят блюда и действительно ли там дорого

Какие цены в ресторанах Клопотенко и сколько ему приносит бизнес
В известного кулинара Евгения Клопотенко несколько собственных заведений питания. В частности ресторан "100 лет назад вперед" в Киеве и бистро "Інші" во Львове. Учитывая звездный статус владельца, возникает вопрос, насколько там дорогие блюда. Или может наоборот — меню в среднем ценовом сегменте.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит поесть в ресторанах Евгения Клопотенко.
Цены в "100 лет назад вперед"
Заведение расположено по адресу ул. Владимирская, 4. Его Клопотенко открыл совместно с Инной Поперешнюк — предпринимателем с 20-летним опытом. Главным стремлением кулинара было презентовать богатую украинскую кухню, уничтожив стереотипы времен Советского Союза, что наша еда заканчивается борщом и варениками.
Собственно, Евгению удалось создать принципиально новую, более современную, форму украинской кухни, что видно из широкого ассортимента блюд. Согласно меню, опубликованному на официальном сайте ресторана, самой дорогой позицией в "100 лет назад вперед" является сет из восьми блюд на двоих под названием "Познавай Украину снова". За него нужно заплатить 2 500 грн.
Другие традиционные блюда включают:
- сало с украинскими специями — 145 грн;
- борщ из печи — 240 грн;
- печеные овощи с уткой — 285 грн;
- клецки с мясом и вишнями — 335 грн;
- блинчики — 350 грн.
За кофе нужно заплатить 60 грн (американо) или 80 грн (капучино), а стоимость чая начинается от 105 грн, самый дорогой — чай травы из Яра (190 грн).
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Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот
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Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот
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Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот
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Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот
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Цены в ресторане Евгения Клопотенко "100 лет назад вперед". Фото: скриншот
Цены в бистро "Інші"
Заведение расположено во Львове по адресу пл. Соборная, 2А. Евгений Клопотенко рассказывал, что бистро удалось открыть буквально за 5 дней. В опыте кулинара — это самая быстрая реализация масштабного бизнес-плана.
"Наша главная задача — чтобы было вкусно и немного по-другому. Сейчас делаем салат из запеченной капусты с горчично-йогуртовым соусом. Ввели в меню копченый чай. Люди не знают, что это, и приходят попробовать. Ввели в меню ромашковое капучино", — отметил ресторатор.
Цены на блюда во львовском заведении "Інші":
- полтавское сало с чесноком и зеленью — 125 грн;
- закуска с селедкой и картофелем — 165 грн;
- борщ — 185 грн;
- фаршированные перцы с говядиной и пшеном — 235 грн;
- деруны — 295 грн;
- печеный цыпленок — 315 грн.
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Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот
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Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот
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Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот
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Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот
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Цены в бистро Евгения Клопотенко "Інші". Фото: скриншот
Сколько зарабатывает Евгений Клопотенко
В интервью Алине Доротюк на YouTube канале бизнесмен рассказал, сколько денег ему приносят все бизнесы. Речь идет не только о ресторанах, но также онлайн-магазине, социальных сетях и т.д.
"300-350 миллионов гривен, это доход. Деньги пришли, деньги ушли. Прибыль я больше не считаю. Я не шучу. Мы поменяли структуру этих доходов. У меня есть деньги, которые я получаю. Если у меня нет денег, я звоню в компанию и говорю: "Дайте мне денег", мне компания переводит", — уточнил предприниматель.
Что интересно, в 2023 году Клопотенко озвучил сумму 24 млн гривен как чистую прибыль за год. То есть без учета производственных затрат, денег на зарплаты сотрудникам и содержание заведений питания, донатов в поддержку Вооруженных сил и других расходов.
Напомним, украинцы могут приготовить вкусный винегрет с фасолью по рецепту Евгения Клопотенко. Можно освежить традиционное блюдо, добавив специальную заправку, которая сделает вкус по-настоящему незабываемым.
Также мы писали, что Клопотенко признался, сколько тратит в месяц на проживание в Киеве. По его словам, месячный заработок составляет от 15 000 до 18 000 долларов, а для комфортной жизни ему нужно ориентировочно 10 000 долларов.
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