Ціни в ресторанах Клопотенка – скільки коштують страви і чи справді там дорого

Євген Клопотенко. Фото: Facebook/Ievgen Klopotenko

У відомого кулінара Євгена Клопотенка кілька власних закладів харчування. Зокрема, ресторан "100 років тому вперед" у Києві та бістро "Інші" у Львові. Враховуючи зірковий статус власника, постає питання, наскільки там дорогі страви. Чи, може, навпаки — меню в середньому ціновому сегменті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїсти в ресторанах Євгена Клопотенка.

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Ціни в "100 років тому вперед"

Заклад розташований за адресою вул. Володимирська, 4. Його Клопотенко відкрив спільно з Інною Поперешнюк — підприємницею із 20-річним досвідом. Головним прагненням кулінара було презентувати багату українську кухню, знищивши стереотипи часів Радянського Союзу, що наша їжа закінчується борщем і варениками.

Власне, Євгену вдалося створити принципово нову, більш сучасну, форму української кухні, що видно з широкого асортименту страв. Згідно з меню, опублікованому на офіційному сайті ресторану, найдорожчою позицією в "100 років тому вперед" є сет із восьми страв на двох під назвою "Пізнавай Україну знову". За нього потрібно заплатити 2 500 грн.

Інші традиційні страви включають:

сало з українськими спеціями — 145 грн;

борщ із печі — 240 грн;

печені овочі з качкою — 285 грн;

галушки з м’ясом і вишнями — 335 грн;

млинці — 350 грн.

За каву потрібно заплатити 60 грн (американо) або 80 грн (капучино), а вартість чаю починається від 105 грн, найдорожчий — чай трави з Яру (190 грн).

Ціни в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед". Фото: скриншот

Ціни в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед". Фото: скриншот

Ціни в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед". Фото: скриншот

Ціни в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед". Фото: скриншот

Ціни в ресторані Євгена Клопотенка "100 років тому вперед". Фото: скриншот 1 / 5

Ціни в бістро "Інші"

Заклад розташований у Львові за адресою пл. Соборна, 2А. Євген Клопотенко розповідав, що бістро вдалося відкрити буквально за 5 днів. У досвіді кулінара — це найшвидша реалізація масштабного бізнес-плану.

"Наше головне завдання — щоб було смачно і трошки по-іншому. Зараз робимо салат із запеченої капусти з гірчично-йогуртовим соусом. Ввели у меню копчений чай. Люди не знають, що це, і приходять спробувати. Ввели в меню ромашковий капучино", — зауважив ресторатор.

Ціни на страви у львівському закладі "Інші":

полтавське сало з часником і зеленню — 125 грн;

закуска з оселедцем і картоплею — 165 грн;

борщ — 185 грн;

фаршировані перці з яловичиною та пшоном — 235 грн;

деруни — 295 грн;

печене курча — 315 грн.

Ціни в бістро Євгена Клопотенка "Інші". Фото: скриншот

Ціни в бістро Євгена Клопотенка "Інші". Фото: скриншот

Ціни в бістро Євгена Клопотенка "Інші". Фото: скриншот

Ціни в бістро Євгена Клопотенка "Інші". Фото: скриншот

Ціни в бістро Євгена Клопотенка "Інші". Фото: скриншот 1 / 5

Скільки заробляє Євген Клопотенко

В інтерв’ю Аліні Доротюк на YouTube-каналі бізнесмен розповів, скільки грошей йому приносять усі бізнеси. Йдеться не лише про ресторани, але й онлайн-магазин, соціальні мережі тощо.

"300-350 мільйонів гривень, це дохід. Гроші прийшли, гроші пішли. Прибуток я більше не рахую. Я не жартую. Ми поміняли структуру цих прибутків. У мене гроші, які я отримую. Якщо в мене немає грошей, я дзвоню в компанію і кажу: "Дайте мені грошей", мені компанія переводить", — уточнив підприємець.

Що цікаво, у 2023 році Клопотенко озвучив суму 24 млн гривень як чистий прибуток за рік. Тобто без урахування виробничих витрат, грошей на зарплати працівникам та утримання закладів харчування, донатів на підтримку Збройних сил та інших видатків.

Нагадаємо, українці можуть приготувати смачний вінегрет із квасолею за рецептом Євгена Клопотенка. Можна освіжити традиційну страву, додавши спеціальну заправку, яка зробить смак по-справжньому незабутнім.

Також ми писали, що Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць проживання в Києві. За його словами, місячний заробіток становить від 15 до 18 тис. доларів, а для комфортного життя йому потрібно орієнтовно 10 тис. доларів.