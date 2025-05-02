Пассивный доход во время войны — на чем украинцы могут заработать деньги

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Чтобы "пассивно" зарабатывать деньги, нужно системно и долгосрочно диверсифицировать свой портфель, то есть откладывать часть доходов, инвестируя их. Многие украинцы стремятся найти способ быстро получить прибыль, но теряют финансы из-за неосторожности и отсутствия терпения.

Об этом рассказал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью Delo.ua.

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На чем могут заработать украинцы

Один из вариантов заработка, который поможет увеличить сбережения, — это облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Рынок ценных бумаг ежегодно растет, поэтому хватит по крайней мере 5-10% от дохода, чтобы года через три отложить одну годовую зарплату.

"Условно говоря, если вы в течение 20 лет будете откладывать ежемесячно треть зарплаты, инвестировать под 7-8% годовых, то за этот период накопите сумму в размере двадцатилетней зарплаты. И это дает вам совсем другое ощущение качества жизни", — рассказал Тимофей Милованов.

Он посоветовал не искать быстрого заработка, а системно инвестировать максимально возможную долю доходов, оптимизируя расходы. Потому что люди в основном недооценивают кумулятивный эффект долгосрочных сбережений.

Если говорить о рынке украинских акций, то бывший министр честно предупредил: это рискованное дело, особенно в условиях полномасштабной войны. Очевидно, американский и европейский рынки гораздо сильнее, стабильнее и перспективнее, они имеют всю необходимую инфраструктуру для заработка.

"В основном я покупаю индекс S&P 500. Украинцы могут делать это в том числе через Interactive Brokers. Украинские активы не очень покупаю. Рынки капитала в Украине слабые, и это большая беда. Это не дает экономике развиваться, а в людей ворует будущее", — констатировал экономист.

Он также посоветовал не держать все сбережения в одной валюте, в частности долларах. Тем более — в гривне. На примере нескольких месяцев 2025 года удалось понять, что даже американский доллар способен ослабнуть под влиянием геополитических факторов. Лучшим вариантом является диверсификация портфеля на несколько валют, что убережет от серьезных финансовых потерь.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские модели OnlyFans заработали более 100 млн долларов в течение 2020-2022 годов. Налоговая служба проводит документальные проверки, дабы выяснить сумму денежного обязательства со стороны пользователей. По предварительным подсчетам, это более 250 млн гривен.

Также мы писали, какая средняя зарплата в Киеве в конце апреля 2025 года. На кадровом портале Work.ua говорится, что ЗП находится на уровне 27 900 грн. Показатель вырос на 24% за год, зато количество вакансий на рынке труда в столице уменьшилось.