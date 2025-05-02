Пасивний дохід під час війни — на чому українці можуть заробити гроші

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Аби "пасивно" заробляти гроші, потрібно системно і довгостроково диверсифікувати свій портфель, тобто відкладати частину доходів, інвестуючи їх. Чимало українців прагнуть знайти спосіб швидко отримати прибуток, але втрачають фінанси через необережність і відсутність терпіння.

Про це розповів колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Delo.ua.

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На чому можуть заробити українці

Один із варіантів заробітку, який допоможе збільшити заощадження, — це облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). Ринок цінних паперів щороку зростає, тож вистачить принаймні 5-10% від доходу, щоб років через три відкласти одну річну зарплату.

"Умовно кажучи, якщо ви протягом 20 років відкладатимете щомісяця третину зарплати, інвестуватимете під 7-8% річних, то за цей період накопичите суму в розмірі двадцятирічної зарплатні. І це дає вам зовсім інше відчуття якості життя", — розповів Тимофій Милованов.

Він порадив не шукати швидкого заробітку, а системно інвестувати максимально можливу частку доходів, оптимізуючи витрати. Бо люди здебільшого недооцінюють кумулятивний ефект довгострокових заощаджень.

Якщо говорити про ринок українських акцій, то колишній міністр чесно попередив: це ризикована справа, особливо в умовах повномасштабної війни. Очевидно, американський та європейський ринки набагато сильніші, стабільніші та перспективніші, вони мають всю необхідну інфраструктуру для заробітку.

"Переважно я купую індекс S&P 500. Українці можуть робити це зокрема через Interactive Brokers. Українські активи не дуже купую. Ринки капіталу в Україні слабкі, і це велика біда. Це не дає економіці розвиватися, а в людей краде майбутнє", — констатував економіст.

Він також порадив не тримати всі заощадження у одній валюті, зокрема доларах. Тим більше — у гривні. На прикладі кількох місяців 2025 року вдалося зрозуміти, що навіть американський долар здатен ослабнути під впливом геополітичних факторів. Найкращим варіантом є диверсифікація портфелю на кілька валют, що вбереже від серйозних фінансових втрат.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські моделі OnlyFans заробили понад 100 млн доларів протягом 2020-2022 років. Податкова служба проводить документальні перевірки, аби з’ясувати суму грошового зобов'язання з боку користувачів. За попередніми обрахунками, це понад 250 млн гривень.

Також ми писали, яка середня зарплата у Києві наприкінці квітня 2025 року. На кадровому порталі Work.ua йдеться, що ЗП перебуває на рівні 27 900 грн. Показник виріс на 24% за рік, натомість кількість вакансій на ринку праці у столиці зменшилася.