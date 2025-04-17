Цены на яйца перед Пасхой — какая ситуация в супермаркетах и что будет после праздников

Яйца в супермаркете. Фото: Google Maps

Накануне Пасхи супермаркеты не спешат поднимать цены на куриные яйца, хотя таким был прогноз многих экспертов. Поскольку из-за большого праздника спрос на востребованный продукт резко увеличится, то и стоимость не будет стоять на месте. Однако в различных популярных магазинах, таких как АТБ, Сильпо, Варус и т.д., ситуация остается стабильной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине и к чему готовиться после Пасхи.

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Стоимость яиц в супермаркетах

Согласно данным Минфина, по состоянию на 17 апреля средняя цена упаковки куриных яиц первой категории колеблется между 72,80 и 73,53 грн. Дешевле можно приобрести нефасованный продукт: потребителям не надо переплачивать за торговую марку и картон, следовательно, существует способ экономии. Разница в затратах небольшая, но позволяет купить еще несколько яиц дополнительно.

Мы регулярно мониторим предложения в разных украинских супермаркетах, дабы информировать посетителей об актуальных ценах. Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило интересный и непредсказуемый факт: поштучные яйца первой категории упали в цене на 5,2% в течение первых двух недель апреля.

Такой тенденции никто не ожидал, эксперты предсказывали обратный тренд — удорожание продукта на 10-20% ввиду высокого спроса. Но выяснилось, что в 2025 году объемы производства компенсировали запросы потребителей, благодаря чему удалось избежать дефицита.

В преддверии Пасхи украинцы могут приобрести в супермаркетах яйца разных торговых марок и категорий, а их стоимость ощутимо колеблется. Подробную информацию об актуальных ценах можно найти в инфографике от Новини.LIVE.

Стоимость куриных яиц перед Пасхой. Фото: Новини.LIVE

Как видно, самую дешевую упаковку куриных яиц удастся найти в Сильпо — десяток стоит всего 58,99 грн. Самую дорогую позицию также предложили в этой сети — 102,96 грн (фермерский продукт высшей категории). Зато в Варусе потребителям продают нефасованные яйца: до 21 апреля на категорию С2 действует скидка 18% (3,99 грн/шт.), а категория С0 стоит 5,89 грн/шт.

Что будет с ценами после Пасхи

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, что больше всего на потребительские цены влияют темпы инфляции, которые по итогам первого квартала 2025 года ускорились до более 13%. Также важным фактором удорожания яиц является сезон: в холодное время куры несутся хуже.

"Пик активного потребления будет на Пасху, тогда стоимость может подняться на 10%. Но после праздников, ближе к майским дням, мы увидим удешевление на уровне 20-30% от цены, которую имеем сегодня. Поэтому в ожидании теплых дней", — констатировал эксперт.

Он уточнил, что показатели не вернутся к 90-100 грн/десяток, как было в ноябре-декабре 2024 года. Но определенные неблагонадежные факторы способны повлиять на стоимость яиц. Колебания неизбежны из-за нестабильной ситуации с энергообеспечением и постепенным удорожанием логистики.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появились яйца с естественным цветным окрасом. Их не придется красить, что позволит сэкономить деньги перед Пасхой. Но продукт стоит дороже — около 15 грн за штуку, учитывая эксклюзивность потребительской новинки.

Также мы писали, что производители хлеба планируют повысить стоимость продукции в 2025 году из-за общих экономических тенденций. Из-за темпов инфляции хлеб подорожал на 20% по результатам 2024 года. Не исключено, что ситуация повторится.