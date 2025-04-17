Ціни на яйця перед Великоднем — яка ситуація в супермаркетах і що буде після свят

Яйця в супермаркеті. Фото: Google Maps

Напередодні Великодня супермаркети не поспішають піднімати ціни на курячі яйця, хоча таким був прогноз багатьох експертів. Оскільки через велике свято попит на затребуваний продукт різко збільшиться, то й вартість не стоятиме на місці. Проте в різних популярних магазинах, як от АТБ, Сільпо, Варус тощо, ситуація залишається стабільною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні та до чого готуватися після Великодня.

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Вартість яєць у супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, станом на 17 квітня середня ціна упаковки курячих яєць першої категорії коливається між 72,80 і 73,53 грн. Дешевше можна придбати нефасований продукт: споживачам не треба переплачувати за торгову марку і картон, отже існує спосіб економії. Різниця у витратах невелика, але дозволяє купити ще кілька яєць додатково.

Ми регулярно моніторимо пропозиції в різних українських супермаркетах, аби інформувати відвідувачів про актуальні ціни. Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило цікавий і непередбачуваний факт: поштучні яйця першої категорії впали в ціні на 5,2% протягом перших двох тижнів квітня.

Такої тенденції ніхто не чекав, експерти передбачали зворотній тренд — дорожчання продукту на 10-20% з огляду на високий попит. Але з’ясувалося, що у 2025 році обсяги виробництва компенсували запити споживачів, завдяки чому вдалося уникнути дефіциту.

Напередодні Великодня українці можуть придбати в супермаркетах яйця різних торгових марок і категорій, а їх вартість відчутно коливається. Детальну інформацію про актуальні ціни можна знайти в інфографіці від Новини.LIVE.

Вартість курячих яєць перед Великоднем. Фото: Новини.LIVE

Як видно, найдешевшу упаковку курячих яєць вдасться знайти в Сільпо — десяток коштує всього 58,99 грн. Найдорожчу позицію також запропонували в цій мережі — 102,96 грн (фермерський продукт вищої категорії). Зате у Варусі споживачам продають нефасовані яйця: до 21 квітня на категорію С2 діє знижка 18% (3,99 грн/шт.), а категорія С0 коштує 5,89 грн/шт.

Що буде з цінами після Великодня

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, що найбільше на споживчі ціни впливають темпи інфляції, які за підсумками першого кварталу 2025 року пришвидшилися до понад 13%. Також важливим фактором дорожчання яєць є сезон: в холодну пору кури несуться гірше.

"Пік активного споживання буде на Великдень, тоді вартість може піднятися на 10%. Але після свят, ближче до травневих днів, ми побачимо здешевлення на рівні 20-30% від ціни, яку маємо сьогодні. Тому в очікуванні теплих днів", — констатував експерт.

Він уточнив, що показники не повернуться до 90-100 грн/десяток, як було в листопаді-грудні 2024 року. Але певні неблагонадійні чинники здатні вплинути на вартість яєць. Коливання неминучі через нестабільну ситуацію з енергозабезпеченням і поступовим дорожчанням логістики.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явилися яйця з природним кольоровим забарвленням. Їх не доведеться фарбувати, що дозволить зекономити гроші перед Великоднем. Але продукт коштує дорожче — близько 15 грн за штуку, враховуючи ексклюзивність споживчої новинки.

Також ми писали, що виробники хліба планують підвищити вартість продукції у 2025 році через загальні економічні тенденції. Через темпи інфляції хліб подорожчав на 20% за результатами 2024 року. Не виключено, що ситуація повториться.