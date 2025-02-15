Виза в Великобританию – специалисты каких неожиданных профессий могут получить в 2025

Улица в Великобритании. Фото: Pexels

Иностранные граждане могут переехать в Великобританию по визе квалифицированного работника, если их профессия входит в специальный список. Анализ данных Министерства внутренних дел за несколько лет показал, кому выдавали визы на основе дефицитной квалификации. В перечне немало профессий, которые могут удивить и вызвать вопросы.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Читайте также:

В ком нуждается Великобритания

Исследователь Центра миграции, политики и общества Оксфордского университета Роберт Макнейл обнаружил, кому из иностранцев выдавали визу на основании "средней квалификации". Многие профессии в списке трудно признать критически важными.

Например, за три года до марта 2024-го Великобритания согласовала 334 визы для представителей сферы "ухода за животными". Речь идет о выгульщиках собак, грумерах, помощниках в питомниках, конюхах и тому подобное. Также в списке непредсказуемых профессий для получения специальной визы:

диджеи;

инструкторы по пилатесу;

гомеопаты;

тренеры по йоге;

костюмированные переводчики (люди в старинных нарядах, которые встречают посетителей в музеях);

помощники в авиаперевозках (члены экипажа и персонал, который проверяет багаж в аэропортах);

руководители кладбищ;

велоинструкторы.

"Многие из этих профессий вполне могут быть сложными и требовать определенных навыков, но не о них думают люди, когда представляют сферы, критические для британских работодателей и найма персонала из-за рубежа", — отметил Роберт Макнейл.

Академик нашел эту информацию среди 300+ назначенных вакансий в списке "подходящих профессий" для получения визы квалифицированного рабочего. Заявителей на документ привыкли связывать с государственной службой, дипломатией, банковским делом, а представители профессий средней квалификации ассоциировались с сантехниками, инженерами и др.

По словам Макнейла, ситуацию можно объяснить изменениями, введенными после выхода Великобритании из ЕС. Правительству пришлось снизить порог квалификации, чтобы позволить большему количеству иностранцев трудоустроиться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский Союз планирует запустить новую систему для авторизации путешествий — ETIAS. Она появится в 2025 году, но конкретных сроков нет. Получение разрешения на пересечение границы будет обязательным для граждан 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС (украинцы входят в список).

Также мы писали, что украинцы могут путешествовать по Германии на основании безвизового режима в течение 90 дней за 180-дневный период. Но не всех граждан пропускают через границу. Если украинец получил защиту в ЕС и планирует переехать жить в Германию, его могут не впустить.