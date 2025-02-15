Віза у Велику Британію – фахівці яких неочікуваних професій можуть отримати у 2025

Вулиця у Великій Британії. Фото: Pexels

Іноземні громадяни можуть переїхати у Велику Британії за візою кваліфікованого працівника, якщо їх професія входить у спеціальний список. Аналіз даних Міністерства внутрішніх справ за кілька років показав, кому видавали візи на основі дефіцитної кваліфікації. В переліку чимало професій, які можуть здивувати і викликати запитання.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Читайте також:

Кого потребує Велика Британія

Дослідник Центру міграції, політики та суспільства Оксфордського університету Роберт Макнейл виявив, кому з іноземців видавали візу на підставі "середньої кваліфікації". Багато професій у списку важко визнати критично важливими.

Наприклад, за три роки до березня 2024-го Британія погодила 334 візи для представників сфери "догляду за тваринами". Йдеться про вигулювачів собак, грумерів, помічників у розплідниках, конюших тощо. Також у списку непередбачуваних професій для одержання спеціальної візи:

діджеї;

інструктори з пілатесу;

гомеопати;

тренери з йоги;

костюмовані перекладачі (люди в старовинному вбранні, які зустрічають відвідувачів у музеях);

помічники в авіаперевезеннях (члени екіпажу та персонал, який перевіряє багаж в аеропортах);

керівники кладовищ;

велоінструктори.

"Багато з цих професій цілком можуть бути складними і вимагати певних навичок, але не про них думають люди, коли уявляють сфери, критичні для британських роботодавців і найму персоналу з-за кордону", — зауважив Роберт Макнейл.

Академік знайшов цю інформацію серед 300+ призначених вакансій у списку "відповідних професій" для отримання візи кваліфікованого робітника. Заявників на документ звикли пов’язувати з державною службою, дипломатією, банківською справою, а представники професій середньої кваліфікації асоціювалися з сантехніками, інженерами тощо.

За словами Макнейла, ситуацію можна пояснити змінами, запровадженими після виходу Великої Британії з ЄС. Уряду довелося знизити поріг кваліфікації, щоб дозволити більшій кількості іноземців працевлаштуватися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Європейський Союз планує запустити нову систему для авторизації подорожей — ETIAS. Вона з’явиться у 2025 році, але конкретних термінів немає. Отримання дозволу на перетин кордону буде обов’язковим для громадян 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС (українці входять у список).

Також ми писали, що українці можуть подорожувати Німеччиною на підставі безвізового режиму протягом 90 днів за 180-денний період. Але не всіх громадян пропускають через кордон. Якщо українець отримав захист в ЄС і планує переїхати жити в Німеччину, його можуть не впустити.