Деньги вместо пакета малыша — может ли семья потерять субсидию и другие выплаты

Мама с ребенком. Фото: Pexels

В Украине продолжается реализация государственной программы "Пакет малыша". Родители новорожденных детей могут забрать помощь в денежном эквиваленте. Возникает вопрос, не повлияет ли это на назначение субсидий и других видов финансовой поддержки.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики на Facebook-странице.

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Учитывают ли бэби-бокс в доход семьи

"Пакет малыша" — это набор необходимых вещей для новорожденного ребенка, который получают родители непосредственно в роддоме или управлении социальной защиты по месту жительства. Разрешается заменить бэби-бокс на деньги (по просьбе получателя).

Но возникает вопрос, включается ли помощь в совокупный доход домохозяйства. Ведь этот показатель является принципиальным, когда речь идет о назначении многих видов социальной поддержки. В случае превышения максимально допустимого размера совокупного дохода семьи украинцы могут потерять жилищные субсидии, помощь на аренду и др.

"Пакет малыша" — это единовременная помощь от государства для семей, в которых недавно родился ребенок. В 2025 году родители новорожденных могут получать натуральный "пакет малыша" или денежную компенсацию в размере 7 689 грн (три прожиточных минимума для детей до 6 лет)", — констатировали в Минсоцполитики.

И добавили, что указанная сумма не учитывается в среднемесячный совокупный доход. Так что денежный эквивалент никак не влияет на назначение других выплат от государства. Украинцы могут без лишнего волнения забирать деньги вместо набора вещей.

Как получить "пакет малыша"

Обычно его выдают в роддоме после рождения малыша. Если родители не получили помощь, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг не позднее чем через 30 календарных дней со дня появления ребенка на свет.

Пакет документов включает:

заявление о назначении единовременной натуральной поддержки;

копию свидетельства о рождении (при необходимости);

подтверждение факта рождения ребенка вне учреждения здравоохранения;

справку о постановке на учет ВПЛ (при наличии).

Бэби-боксы выдают непосредственно родителям, опекунам и детским домам семейного типа. В состав "пакета малыша" входят вещи первой необходимости, в частности одежда, средства гигиены, пеленки, одеяла, полотенца, игрушки, детский матрас, информационные материалы по уходу за новорожденным и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в случае смерти получателя жилищной субсидии деньги может забрать другое лицо из состава домохозяйства. Нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить определенные документы. Но отметим, что государственная субсидия не передается по наследству.

Также мы писали, что будет с выплатами внутренне перемещенным лицам в июле 2025 года. ВПЛ продолжат получать государственную помощь в размере 2 000 грн на взрослых и 3 000 грн на детей. Плюс не изменилась процедура оформления субсидии на аренду жилья.